“Me hizo falta ir a la escuela”: así bromeó Ángela Aguilar antes de ser abucheada

Ángela Aguilar fue abucheada en los Kids´Choice Awards Credito: cuartoscuro

La cantante Ángela Aguilar atraviesa un periodo difícil en su carrera pues el público no perdona que haya entablado un noviazgo y después un matrimonio con Christian Nodal, inmediatamente después de que este último terminó su relación con la argentina Cazzu.

Algo que llamó la atención del público en redes sociales y los medios de comunicación fue que el fin de semana pasado durante la ceremonia de premiación de los Kids´ Choice Awards, en el Auditorio Nacional, varios de los asistentes, entre ellos infantes y adolescentes, le abuchearon a la joven de 21 años.

Estos gritos de odio hacia la hija de Pepe Aguilar ocurrieron en varios momentos, tanto al principio, en medio y cuando la intérprete estaba a punto de realizar un número musical con el tema “Abrázame”.

“Cazzu, Cazzu, Cazzu”, le gritaban, sin embargo la vocalista del regional mexicano ignoró tales expresiones y los abucheos que le emitían de todos lados.

El público la recibió con gritos a favor de Cazzu. Crédito: RS

Ángela Aguilar bromea con que no fue a la escuela

La anfitriona, Ángela Aguilar, llegó sonriente a esta gala saludando a todos los presentes y dentro de su rutina inicial hubo un momento en el que bromeó diciendo que no había ido a la escuela, lo cual generó polémica en internet.

“Lo más importante de los Kids´ Choice es que ustedes (el público) son los que votaron para ganarse los blimps, hubieron millones de votos”, señaló Aguilar y de inmediato su compañero Michael Ronda empezó a contar con las manos y dijo: “cero, cero, cero, cero”.

Ángela lo interrumpió y comentó: “creo que nos hizo falta ir a la escuela pero no te preocupes porque aquí estamos en una noche de diversión”, comentó en tono de broma, aunque en redes no lo tomaron tan bien esto que señaló.

Niños también le habrían gritado ‘Cazzu’ a Ángela Aguilar en Kids’ Choice Awards México 2024 (Fotos: RS)

No transmiten abucheos en cuenta de Nickelodeon

Este jueves se estrenó en la televisión e internet la ceremonia completa de los Kids´ Choice Awards 2024 en donde se puede todo lo que ocurrió en esta fiesta con lo mejor de la cultura pop.

No obstante, personal de Nickelodeon no incluyó en la transmisión todos los abucheos que recibió Ángela Aguilar; algunos gritos se dieron fuera del aire, aunque otros sí fueron hechos mientras se transmitía el programa, pero durante esta emisión prefirieron no incluir dicho hate contra su anfitriona. Tampoco activaron los comentarios en YouTube.

La cantante conducirá la ceremonia de premiación. Crédito: TikTok, @aneglacristian_nodal

Ángela Aguilar evita hablar en alfombra roja

Previo a este incidente en el escenario, Ángela sí desfiló por la alfombra roja, pero evitó responder a las preguntas de la prensa, solamente optó por posar ante las cámaras y enviar saludos, pero ignoró a los reporteros presentes.

Kunno cree en la versión a Ángela Aguilar: tiktoker revela cómo la esposa de Nodal enfrenta el odio en redes (Fotos: Marco Ruiz/ Infobae México)