Marilyn Cote abrió su consultorio sin avisar a la Secretaría de Salud de Puebla

La viralización del caso de Marilyn Cote hizo que la DPRIS se enterara de que tenía un consultorio Crédito: IG/cote_marilyn

Marilyn Cote tiene hasta el jueves 14 de noviembre para demostrar que cuenta con las credenciales para ejercer la psiquiatría en México, en caso de que no logre comprobarlo, su consultorio en Puebla será clausurado de forma permanente, además de que podría ser arrestada por haber dado terapia y recetado medicamentos sin la cédula correcta.

Cabe señalar que su consultorio en Torres Medicas, ubicado en Puebla, estaba operando sin que lo supieran las autoridades sanitarias del estado. Mientras avanza la investigación, este espacio está cerrado.

Las y los médicos no deben abrir un espacio para dar sus consultas sin antes dar un aviso a la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Puebla (DPRIS); sin embargo, la supuesta especialista nunca hizo los trámites necesarios.

Las autoridades sanitarias de Puebla descubrieron que Marilyn Cote tenía un consultorio hasta que su caso se viralizó, de acuerdo con Araceli Soria Córdoba, secretaria de Salud del Estado de Puebla.

Esto fue lo que dijo en Soria Córdoba:

La supuesta psiquiatra daba consultas sin haber informado a Secretaría de Salud Puebla Crédito: (YouTube/Gob_Puebla)

“La pseudodoctora no hizo el aviso de funcionamiento. Todo médico que da de alta un consultorio tiene que acudir a la DPRIS, a donde le dan los requisitos de todo lo que tiene que entregar de papelería para que se le pueda entregar la licencia de funcionamiento de ese consultorio, lo cual no hizo la persona mencionada, por lo tanto DPRIS no estaba enterada del funcionamiento de este consultorio hasta que fue la denuncia a través de los medios y se clausuró por no contar con todos los requisitos para poder aperturar el consultorio”

En otras palabras, Marilyn Cote no contaba con licencia de funcionamiento para su consultorio ubicado en Torres Medicas Hospital MAC, sobre Anillo Perif. Ecológico 3507, Tlaxcalancingo, en San Andrés Cholula, Puebla.

A pesar de ello, se puede inferir que la supuesta especialista sí contaba con la autorización local para dar consultas médicas, es por esto que Sergio Salomón Céspedes, gobernador de Puebla, solicitó que los gobiernos municipales verifiquen si los consultorios ya cuentan con su aviso de funcionamiento:

“Habrá que ver si podemos analizar el qué es lo que pasa cuando los municipios otorgan la licencia de funcionamiento para ver si en ese momento, como requisito, en el caso del sector médico, con este tipo de responsabilidades, ya cuentan con el permiso de Cofepris o de quien sea el área correspondiente”.

Marilyn Cote recetaba medicamentos a sus pacientes, casi siempre daba el diagnóstico de "personalidad narcisista", pero no contaba con permisos de funcionamiento en su consultorio (Captura de pantalla @NodejemeenpAz)

En otras palabras, el municipio San Andrés Cholula no habría verificado si Marilyn Cote contaba con autorización de la Secretaría de Salud de Puebla o de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), reafirmando las acusaciones en contra de esta mujer, pues se asegura que usurpó las funciones de psiquiatría.

Los testimonios se dieron a conocer luego de que fuera expuesta por el gremio médico del estado a través de redes sociales. Actualmente Marilyn Cote ya deshabilitó sus redes sociales y se encuentra bajo investigación sanitaria.