Laura Zapata reacciona al video de Thalía maquillándose previo al sepelio de Ernestina Sodi

Laura Zapata lanzó una dura indirecta a sus medias hermanas durante una transmisión en vivo. (CUARTOOSCURO, laurazapataoficial, thalia, IG)

Aunque Ernestina Sodi y Laura Zapata llevaban más de 20 años distanciadas, involuntariamente, la actriz quedó en el centro de la controversia tras la muerte de su hermana. La historiadora falleció el 8 de noviembre en la Ciudad de México, tres semanas después de sufrir dos infartos que derivaron en la ruptura de la arteria aorta.

Luego de que la actriz Camila Sodi confirmara en redes sociales el deceso de su madre, la atención mediática se centró en Laura Zapata y un probable reencuentro con sus sobrinas y hermanas: Gabriela, Federica y Thalía. Sin embargo, la villana de telenovelas descartó esta posibilidad, aunque destacó que pudo contactarse con Marina, su sobrina, a quien le expresó su deseo de que su madre descanse en paz y que todo lo que las separó en vida había quedado en el olvido.

Asimismo, confirmó que no asistiría al funeral y sepelio de su hermana: “Considero que sería desviar la nota, yo quiero que la nota sea que ella partió, no si Laura vino, Laura no vino. Hablé con mis hijos y lo último que vamos a hacer es mandar una corona a nombre de la familia Sodi Zapata y que descanse en paz. No voy a llorar su muerte, voy a festejar su vida”, expresó.

Además de las críticas que recibió en redes sociales, Zapata tuvo que lidiar con la revictimización mediática. (captura de pantalla / X)

Laura Zapata, blanco de críticas

Por el contrario, Laura Zapata recibió a varios familiares, a quienes definió como su red de apoyo. Dicho encuentro fue compartido por la actriz en redes sociales, donde la imagen de ella, rodeada de su familia paterna, dividió opiniones.

“Después de la pérdida de mi hermana Ernestina, quiero expresar mi gratitud por la vida y la oportunidad de sanar. A pesar de nuestras diferencias, he encontrado paz y cierre. Me enfoco en mi bienestar y en compartir amor y positividad con aquellos que me rodean. Ayer me sentí llena de amor y apoyo en un momento difícil. Mi familia paterna, mi refugio y mi consuelo en momentos de dolor, me siento afortunada de tener una familia que me brinda amor y consuelo”, escribió Laura Zapata.

Además de las críticas que recibió en redes sociales, Zapata tuvo que lidiar con la revictimización mediática, luego de que el programa De Primera Mano transmitiera una discusión entre Sodi y Zapata, donde la actriz es acusada de estar vinculada al secuestro del que fueron víctimas en 2002, línea de investigación que no fue probada por las autoridades.

En ese contexto, surgieron voces que defendieron a la actriz. Para varios usuarios de X, Laura Zapata fue consecuente con sus actos, debido a que en el pasado había anulado toda posibilidad de un reencuentro. Por el contrario, criticaron la actitud de otras integrantes de la familia, como Thalía, quien durante la convalecencia de su hermana promocionó una línea de ropa y, al llegar al Panteón Francés, fue captada maquillándose.

La famosa cantante pop acudió al último adiós de la escritora y madre de la actriz Camila Sodi (Televisa Espectáculos)

Laura Zapata, quien había anunciado que tomaría distancia del funeral y sepelio, reaccionó con indignación a la acción de Thalía. Una seguidora la arrobó en un tuit donde destacaba su congruencia: “Critican a @LAURAZAPATAM porque se reunió con su familia y no fue al entierro. Pero la que sí estuvo se muestra cero afligida y maquillándose como si fuera llegando a una fiesta”. Zapata respondió con incredulidad: “¿Cómo??? ¿Maquillada???”

La villana de telenovelas también se pronunció contra periodistas y programas de espectáculos que han revivido la hipótesis de que pudo haber estado vinculada al secuestro de ella y su hermana Ernestina. Laura Zapata expresó su deseo de que, tras la muerte de su hermana, cesen los señalamientos en su contra: “Espero que sea de los últimos coletazos de la maldad”, escribió en X.