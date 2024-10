Rosario Piedra Ibarra busca su reelección como titular de la CNDH, institución que hace meses propuso eliminar

Este mismo mes deberá comparecer ante legisladores. (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

La titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, ha anunciado oficialmente su intención de buscar un segundo mandato al frente del organismo, el mismo que hace meses propuso eliminar.

Este martes 15 de octubre Piedra Ibarra comunicó a través de sus redes sociales que ha formalizado su registro ante el Senado de la República para contender por un nuevo periodo de cinco años. Además, adjuntó un mensaje interno dirigido a los trabajadores de la institución.

“Es importante darles a conocer el siguiente mensaje que transmití a través de la comunicación interna a las trabajadoras y trabajadores de la CNDH para informarles que me he registrado en el @senadomexicano para contender por un segundo periodo al frente de la CNDH”, escribió en su cuenta de X, antes conocida como Twitter.

Junto a este mensaje, Piedra Ibarra emitió un comunicado dirigido “A TODO EL PERSONAL DE LA CNDH”, en el cual agradeció el apoyo que ha recibido durante su gestión, pero insistió en que no se utilicen recursos de la comisión para su promoción. “A título personal y fuera de su horario laboral, Francisco Estrada Correa está coordinando esos trabajos con gente que me apoya desde fuera. Quiero asistir a esta contienda sin ventaja alguna, sólo presentando los resultados de nuestro trabajo de 5 años”, expresó.

Rosario Piedra Ibarra va por reelección de como titular de la CNDH. (Captura de pantalla)

El proceso para la elección del próximo presidente o presidenta de la CNDH ya ha comenzado. Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia del Senado aprobaron la convocatoria para seleccionar a la persona que ocupará el cargo durante el periodo 2024-2029. La convocatoria fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y en medios nacionales, permitiendo que asociaciones civiles, organizaciones sociales, instituciones académicas y colectivos de derechos humanos postulen a sus candidatos hasta este martes.

Los aspirantes deberán comparecer públicamente el 24 de octubre ante las comisiones del Senado, y la decisión final sobre quién dirigirá la CNDH se dará a conocer a más tardar el 8 de noviembre.

Respecto a la posibilidad de que Piedra Ibarra sea reelegida, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada por medios de comunicación sobre su postura al respecto. La mandataria prefirió mantenerse al margen de la decisión: “Que decida el Senado, no voy a orientar hacia una u otra persona, entiendo que en estos días se abre ya la convocatoria y que decidan las y los senadores”, señaló.

Un mandato marcado por la controversia

La gestión de Rosario Piedra fue señalada de no tener autonomía y, por el contrario, dar espaldarazos al gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. (Infobae/Anayeli Tapia)

Desde que asumió la presidencia de la CNDH en noviembre de 2019, el periodo de Rosario Piedra Ibarra ha sido ampliamente criticado, tanto por la proximidad que tuvo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación, como por el manejo de casos de violaciones a los derechos humanos.

Su elección fue polémica desde el inicio, con acusaciones de irregularidades en la votación en el Senado, y varios sectores han cuestionado la independencia de la comisión bajo su liderazgo.

Organizaciones defensoras de derechos humanos y especialistas han señalado que durante su gestión la CNDH ha sido poco efectiva en atender casos urgentes y graves.

Uno de los episodios que han marcado su gestión fue el desalojo en marzo de 2020 de colectivos feministas que se habían instalado en la sede de la comisión en la Ciudad de México, exigiendo justicia para víctimas de violencia de género. Este hecho generó indignación entre activistas y colectivos, que acusaron a la comisión de ignorar las demandas de las víctimas.

Las críticas también se han dirigido a sus declaraciones públicas, que en varias ocasiones han sido calificadas de insensibles. Por ejemplo, en medio de la pandemia, Piedra Ibarra minimizó ciertos incidentes de violencia política, lo que provocó un amplio rechazo. La funcionaria también ha enfrentado señalamientos por la salida masiva de personal de la institución, despidos y renuncias que, según expertos, han debilitado la operación interna de la CNDH.

Durante su mandato, Piedra Ibarra ha intentado subrayar los avances logrados en la transformación de la CNDH, destacando que la institución ha realizado cambios significativos, alejándose de lo que ella ha denominado como “burocracias doradas”.

En su momento, la titular de la Comisión también habló de eliminar a la CNDH, pero luego afirmó que sus palabras habían sido tergiversadas. (Cuartoscuro)

A principios de 2024, frente al Congreso de la Unión, la ombudsperson sugirió públicamente la desaparición de la CNDH para reemplazarla por una nueva institución, la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo.

Según la presidenta, la CNDH ya no respondía adecuadamente a las demandas del pueblo mexicano y se necesitaba una nueva estructura para atender mejor a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

“[...]Transformar de raíz a esta Comisión Nacional que ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano [...] Lo que vamos a buscar es desaparecer estos organismos autónomos sin afectar a los trabajadores de base. Los medios que obviamente están en contra de esto dirán que van a dejar sin trabajo. No, no, no vamos a despedir a nadie como era antes”, dijo en su momento.

Más tarde, por el revuelo causado de su propuesta de desmantelar a la Comisión, se emitió un comunicado en donde afirmó que sus palabras habían sido tergiversadas, la controversia en torno a la desaparición del organismo continuó, y varios medios y políticos señalaron que la presidenta estaba promoviendo una agenda afín al gobierno en turno.

Organizaciones como Artículo 19 han expresado que la comisión ha sido ineficiente en temas como la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, una de las áreas más sensibles en el contexto mexicano. Además, sectores de la sociedad civil y académicos han denunciado la falta de autonomía de la comisión.