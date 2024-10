¿Premio de consolación? PRD buscará tener registro como partido local en el Edomex

Con documentos y nuevas caras, el PRD quiere continuar vivo en el Estado de México. (PRD Estado de México)

Luego de que la alianza con el PRI y el PAN no fuera fructífera para sus aspiraciones a futuro, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) indicó que, pese a haber perdido el registro a nivel nacional, buscará regresar desde abajo acudiendo al Instituto Electoral del Edomex (IEEM) con objetivo de registrarse como partido local.

Dirigentes, militantes y líderes de la entidad acudieron a la Oficialía de Partes del IEEM con el objetivo de iniciar el proceso que les permita continuar como una organización política para, posteriormente y en caso de ser aceptados, iniciar las labores para la renovación de la Dirección Estatal Ejecutiva, indicó el partido.

Hasta el momento, el PRD ha enviado dos escritos en los que realiza la solicitud correspondiente para ser una fuerza política local. En el primero, enviado desde el pasado 27 de septiembre por el dirigente Agustín Barrera Soriano y acompañado de la secretaria de Agendas, Igualdad de Género, Diversidad Sexual, Derechos Humanos, Juventudes, Ciencia y Tecnología, Claudia Bautista y del secretario de Comunicación Política, Tomás Octaviano Félix, indicaron que para esta nueva etapa quieren llegar con nuevas caras para tener una renovación total.

Se espera que en los próximos días se determine cuál será el futuro del partido. (Cuartoscuro)

El segundo de ellos llegó al IEEM el lunes 30 de septiembre, en esta ocasión por la recién elegida administración, encabezada por Amin Moreno Lojero, Javier Rivera Escalona y Omar Ortega. Estos representantes indicaron que ya están trabajando para determinar cuál de las dos peticiones es la que más beneficia los intereses del partido.

“No hay división, lo cierto que lo están haciendo conforme a derecho les corresponde y la invitación es que, una vez que se apruebe el partido, viene un proceso de renovación de la Dirección y, si así fuera el caso, también participarán ellos. Hoy se presentó una solicitud por parte de la dirigencia estatal de los acuerdos que se dieron durante tres meses en Consejos Estatales votados por unanimidad y esperamos que nos asista la razón”, explicó Ortega.

La pérdida del registro nacional ha hecho que las facciones reaccionen para mantenerse en pie. (Facebook @PRDMexico)

A la espera de un resultado favorable

Si bien el PRD se encuentra atravesando por una fuerte crisis en todo el territorio mexicano, para los simpatizantes y militantes del Estado de México aún queda esperanza para que puedan seguir con su lucha. En ese sentido, el secretario general del partido, Javier Rivera, detalló que luego de revisar las propuestas, el el Instituto Electoral local deberá notificarles en los próximos tres días cuál es su decisión y, en caso de necesitar alguna solventación, el PRD tenga el mismo lapso de tiempo para atenderla.

“Esperamos que para los primeros días de noviembre ya tengamos vigentes todas nuestras prerrogativas conforme a derecho, tal y como lo mandata el Código Electoral, el reglamento respectivo y la Ley General de Partidos Políticos”.

Aunado a ello, Escalona advirtió que no desistirán en su intento por prevalecer en la vida política del país, motivo por el cual no descartan unirse con la nuevas direcciones en las dirigencias pues, aunque no hay un registro nacional, aquellos que fueron elegidos en municipios y demarcaciones también los apoyan por lo que, desde su perspectiva, existe una ‘legitimidad’ en la solicitud que presentaron.