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Qué necesita el Betis de Álvaro Fidalgo para clasificar a la siguiente ronda de la UEFA Europa League

El ex mediocampista del América se juega el pase a la siguiente ronda de la competencia europea, donde sigue soñando con el campeonato y ser convocado al Mundial 2026

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El ex mediocampista del América
El ex mediocampista del América se juega el pase a la siguiente ronda de la competencia europea, donde sigue soñando con el campeonato y ser convocado al Mundial 2026. (X/ @RealBetis_en)

Este jueves, el Real Betis de Álvaro Fidalgo disputará su pase a los cuartos de final de la UEFA Europa League ante el Panathinaikos. El equipo español llega con la necesidad de revertir un déficit de un gol sufrido en el partido de ida.

Qué necesita el Real Betis para clasificar a la siguiente ronda

Con una victoria por dos
Con una victoria por dos o más goles, el cuadro sevillano avanza a la siguiente ronda. (REUTERS/Stelios Misinas)

Después de caer por 1-0 en el encuentro de ida frente al Panathinaikos en Grecia, el cuadro español necesita solamente ganar por un gol de diferencia para extender la eliminatoria a tiempo extra, mientras que para avanzar necesitan imponerse por dos o más anotaciones de diferencia.

El cuadro sevillano viene de caer en el primer juego por la mínima diferencia , a pesar de estar por más de 20 minutos con un hombre de más dentro del terreno de juego. Por ello, el conjunto dirigido por Manuel Pellegrini tendrá que mejorar mucho si quiere acceder a la siguiente ronda del certamen internacional.

Cómo le ha ido a Fidalgo en Europa desde su salida del América

(REUTERS/Raquel Cunha)
(REUTERS/Raquel Cunha)

Álvaro Fidalgo ha caído como anillo al dedo dentro del Real Betis, pues cada vez el español nacionalizado mexicano se ha convertido en un jugador recurrente dentro del mediocampo, donde incluso ya logró marcar en el derbi sevillano.

El “Maguito” vive uno de los mejores momentos de su carrera y mantener este ritmo será importante para él, ya que ante la lesión de Marcel Ruíz se le presenta una oportunidad inmejorable para ser convocado por Javier “El Vasco” y representar a México en el Mundial 2026.

Esta racha positiva también beneficia al Betis en su cita europea de este jueves, donde Fidalgo podría ser determinante para remontar el 1-0 ante Panathinaikos. Su despliegue en el centro del campo no solo aporta equilibrio, sino que eleva el nivel colectivo, dándole al equipo español herramientas para avanzar a cuartos de final en la UEFA Europa League.

Cuándo y dónde ver el juego en vivo

Claro Sports transmitirá el juego.
Claro Sports transmitirá el juego. ( REUTERS/Stelios Misinas)

El encuentro de Álvaro Fidalgo con el Real Betis y Panathinaikos podrá verse este jueves 19 de marzo a las 14:00 horas (tiempo del centro de México a través de las pantallas de Claro Sports.

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