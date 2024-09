AMLO come con presidentes invitados a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum: “Mi agradecimiento a todos”

Hoy termina el gobierno de AMLO, el primer presidente de izquierda en México. (Facebook Andrés Manuel López Obrador)

Este lunes 30 de septiembre concluye el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su último acto oficial en Palacio Nacional será una comida que ofrece a los presidentes de distintos países que viajaron a nuestro país para la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo, la cual tendrá lugar este martes 1 de octubre en la Cámara de Diputados.

“Tenemos una comida con algunos presidentes, Jesús (Ramírez) les va a decir (quiénes asisten), está por confirmarse, a las 2:30 de la tarde”, dijo AMLO hacia el final de la que fue su última conferencia mañanera en el recinto. Asimismo, confirmó que por la noche, Claudia Sheinbaum Pardo también cenará con sus invitados, pero él ya no acudirá a este encuentro:

“Tengo información que les transmito: la presidenta electa va a tener una cena con todos los presidentes y primeros ministros hoy, pero no sé exactamente, ella tiene una cena con todos sus invitados, a quienes ya no voy a poder ver, mas que mañana en la ceremonia, desde lejos. A todos ellos, mis abrazos muy sinceros y mi agradecimiento a todos los que van a asistir a la ceremonia el día de mañana, por protocolo ya no voy a poder saludarlos a todos”, dijo el mandatario esta mañana.

Minutos después de las 14:00 horas comenzaron a arribar los mandatarios de siete países de América Latina. Según se pudo observar en las inmediaciones del Palacio Nacional, los mandatarios que acudieron a la comida organizada por Andrés Manuel López Obrador fueron:

El primer ministro de Belice , John Briceño.

El presidente de Brasil , Luiz Inácio Lula da Silva.

El presidente de Chile , Gabriel Boric Font.

El presidente de Colombia , Gustavo Petro Urrego.

El presidente de Cuba , Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

La presidenta de Honduras , Xiomara Castro Sarmiento.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León.

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acudió a la comida convocada por Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional (REUTERS/Mike Segar)

Quiénes vienen a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum

Hace unas semanas, la aún presidenta electa dio a conocer que ya se habían enviado las invitaciones para su investidura a todos los países con los que México tiene relaciones diplomáticas, incluidos los mandatarios de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Rusia, Vladimir Putin, aunque ambos confirmaron que no asistirán.

Entre los políticos y representantes internacionales que sí vienen a la ceremonia de toma de protesta se encuentran:

Estados Unidos : Primera Dama, Jill Biden ; junto con el embajador Ken Salazar ; Alejandro N. Mayorkas , secretario del Departamento de Seguridad Nacional; Liz Sherwood-Randall , asistente del Presidente y asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y asesora Adjunta de Seguridad Nacional; Isabel Casillas Guzmán , titular de la Administración de Pequeñas Empresas; Xavier Becerra , secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos; Chris Murphy , senador por Connecticut; Nanette Barragán , representante de los Estados Unidos por el Distrito 44 de California y presidenta del Caucus Hispano del Congreso; Carlos Elizondo , asistente Adjunto del Presidente y secretario Social de la Casa Blanca; y Regina Romero , alcaldesa de Tucson, Arizona.

El expresidente de la República Federal de Alemania , Christian Wilhelm Walter Wulff.

El primer ministro de Belice , John Briceño.

El presidente de Bolivia , Luis Alberto Arce Catacora.

El presidente de Brasil , Luiz Inácio Lula da Silva.

El presidente de Chile , Gabriel Boric Font.

El presidente de Colombia , Gustavo Petro Urrego.

El presidente de Cuba , Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento.

Poco a poco comienzan a llegar los invitados internacionales que estarán en la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. (@GabrielBoric)

El primer ministro de la Mancomunidad de Dominica , Roosevelt Skerrit.

El presidente de Dominicana , Luis Rodolfo Abinader Corona.

El presidente de Guatemala , Bernardo Arévalo de León.

El presidente de Ghana , Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.

La consejera presidenta del Consejo Presidencial de Transición de la República de Haití , Régine Abraham.

El presidente del Estado de Libia , Mohamed Yunus Al-Menfi.

El presidente de Paraguay , Santiago Peña Palacios.

El primer ministro de la República Árabe Saharaui Democrática , Bucharaya Hamudi Sidina.

El primer ministro de Santa Lucía, Philip Joseph Pierre.