Esto es lo que no le gustaba a Silvia Pinal de Apolo, el hijo de Mayela Laguna

El 18 de septiembre de 2024, un litigio de paternidad conmocionó a la familia Pinal (Foto: Instagram)

El 18 de septiembre de 2024 se resolvió un litigio que conmocionó a la familia Pinal y a sus seguidores. Pruebas de ADN confirmaron que Apolo, el primer nieto varón de Silvia Pinal, no es hijo biológico de Luis Enrique Guzmán. Este resultado puso fin a meses de disputas legales y generó un profundo impacto emocional en la familia.

El nacimiento de Apolo, el 30 de agosto de 2019 en la Ciudad de México, había sido motivo de gran alegría para la familia Guzmán-Pinal, una de las más queridas y reconocidas en el medio artístico nacional.

Luis Enrique Guzmán y su entonces pareja, Mayela Laguna, celebraron la llegada del bebé con entusiasmo. Sin embargo, la elección del nombre Apolo no fue del agrado de Silvia Pinal, quien expresó su descontento en una entrevista para el programa Ventaneando.

“Espero que no se llame así, que no sea así […] Apolo no, no, no”, dijo entre risas de una manera muy sincera.

En junio de 2023, Luis Enrique Guzmán emitió un comunicado donde desconocía a Apolo como su hijo. (De Primera Mano / YouTube)

A pesar de las restricciones hospitalarias que impidieron a Silvia Pinal conocer a su nieto el mismo día de su nacimiento, la actriz compartió su felicidad por la llegada de un nuevo miembro a la familia.

Luis Enrique también manifestó su alegría a través de redes sociales, publicando una fotografía del bebé con el mensaje: “Apolo que viene en camino ya llegó, bienvenido al mundo hijo”.

No obstante, lo que comenzó como una simple diferencia de opiniones sobre el nombre del bebé, se transformó en una situación mucho más compleja.

Tras varios meses de disputas legales, las pruebas de ADN concluyeron que Apolo no es hijo biológico de Luis Enrique Guzmán. Este resultado fue devastador para Mayela Laguna, quien había defendido su posición durante meses.

Según su abogado, Porfirio Ramírez, Mayela reaccionó con profundo dolor y desilusión al enterarse de los resultados.

Pruebas de ADN confirmaron que Apolo no es hijo biológico de Luis Enrique Guzmán (@mayela_laguna, @laria_22, IG)

La revelación sacudió a la familia, que había celebrado la llegada de Apolo como un acontecimiento especial. Luis Enrique Guzmán y su hermana Alejandra Guzmán también expresaron su sorpresa ante el resultado. Mientras tanto, Mayela Laguna sigue lidiando con el impacto emocional y mediático de la situación.

“Que piensen lo que quieran, ya no me importa, me da lo mismo, yo no me debo a nadie, nada más a mi hijo y mi hija”, declaró la ex nuera de Silvia Pinal recientemente a Kadri Paparazzi.

“Yo siempre estuve segura. Apolo es hijo de Luis Enrique Guzmán pero ya no importa, yo no peleaba porque se supiera que era hijo de esa familia, sino porque se limpiara mi nombre y pasó todo lo contrario, fue luchar contra la corriente”, explicó la polémica mujer.

“¿Necesito ayuda? Sí, emocional. Y no digo que yo vaya a caer otra vez en adicciones, pero a veces la gente no mide sus palabras, no miden lo que hacen, no miden lo que dicen, cómo pueden dañar a alguien. Y estoy muy sola y no quiero caer en nada”, comentó Laguna en la entrevista.

La revelación sobre la paternidad de Apolo sacudió profundamente a Mayela Laguna (Jovani Pérez/Infobae)

La historia de Apolo y la familia Guzmán-Pinal es un recordatorio de cómo las diferencias familiares y las disputas legales pueden afectar profundamente a todos los involucrados.

La resolución del litigio de paternidad ha dejado una marca significativa en la familia y en sus seguidores, quienes han seguido de cerca cada desarrollo de esta compleja historia.