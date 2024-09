Christopher Uckermann da detalles sobre problemas en la gira de RBD: “No llegamos ni a la mitad”

Los problemas legales del tour de RBD no están vinculados directamente con los miembros del grupo (Instagram: @christophervuckermann // @rbd_musica)

Christopher Uckermann, integrante de la famosa agrupación RBD, ha revelado en una reciente entrevista que la banda se encuentra en una pausa debido a sus conocidos problemas legales.

Durante su participación en el programa de radio La caminera, Uckermann explicó que estos inconvenientes no están relacionados directamente con los miembros del grupo, sino con terceros y otros socios involucrados.

El regreso de RBD en 2023 fue un evento muy esperado por sus seguidores en toda América Latina. La banda, que se convirtió en un fenómeno cultural y televisivo durante la primera década de los 2000, inició una serie de conciertos en distintas ciudades de Colombia, Estados Unidos y México, reencontrándose con su público y ofreciendo sus grandes éxitos.

“La idea era continuar el tour por ciertas cuestiones tuvimos que parar. Ni siquiera llegamos a la mitad. Puede ser (que se retome) en este momento se tienen que resolver cuestiones legales. No fue por nosotros, pero sí por terceros y con otros socios”, dijo el también actor.

Dulce María, Christian Chávez y Christopher Uckermann demandaron a su exmánager, Guillermo Rosas, por un irregularidades en la administración de una gira mundial. (@rbd_musica)

Sin embargo, a mitad del tour, surgieron problemas que obligaron a Anahí, Christian Chávez, Maite Perroni, Dulce María y a él mismo a detener las exitosas presentaciones.

Uckermann detalló que estos problemas legales tienen su origen en situaciones del pasado que volvieron a surgir durante la reunión de la banda creadora de éxitos como Sálvame, Rebelde, Sólo quédate en silencio y Un poco de tu amor.

El cantante acudió a 'La caminera' Crédito: Exa FM

“Tuvimos que parar por ciertas cosas que habían ocurrido en el pasado. Dijimos ‘no, señor’. Además, tuvimos la oportunidad de producir cosas del show. Si se da y se solucionan cosas en la ecuación, adelante. Sería un tiempo momentáneo, se puede alargar unos meses”, continuó el famoso.

RBD, un fenómeno cultural en América Latina, tuvo que detener su gira de conciertos en medio de especulaciones (Christopher Uckermann/ Instagram)

El integrante de RBD también reflexionó sobre el impacto que tuvo la banda en su vida, mencionando que ahora, 20 años después, puede disfrutar de esa experiencia de una manera más plena.

“Nadie se imaginó que iba a crecer tanto y se ha intentado replicar. Ahora que volteo, disfruto de todo eso. Lo disfruté, pero era demasiado en tan poco tiempo. Las críticas no me afectaron porque es un engranaje muy aparte, me bajo y mi vida sigue normal”, expresó Uckermann.

La pausa en el tour de RBD ha dejado a muchos fans a la espera de una resolución que permita retomar los conciertos pactados. La banda, que ha dejado una huella imborrable en la cultura pop latinoamericana, sigue siendo un referente para sus seguidores, quienes esperan con ansias el regreso definitivo de sus ídolos al escenario.