Hermana de Gala Montes se lanza contra Sian Chiong por “justificar” escupitajos y otras actitudes contra el cuarto Mar

Sian Chiong está en varios aprietos tras su salida del reality show (Captura de pantalla YouTube El 5)

Sian Chiong se convirtió en el octavo eliminado de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México y el penúltimo habitante del equipo Tierra en salir. Su participación en el reality show dio bastante de qué hablar, e igual que varios de sus compañeros, perdió la simpatía del público.

Fueron varias las acusaciones que los televidentes hicieron contra el cubano durante su encierro: desde hacer tocamientos indebidos contra algunas de las chicas de la casa, hasta enamorar a Ricardo Peralta como estrategia y escupirle a la comida de otros habitantes. Todos estos señalamientos han sido negados y explicados por parte de Sian; sin embargo, no ha convencido a muchos.

Beba Montes, hermana de Gala Montes, explotó contra el cubano en un video que subió en redes sociales, donde aseguró que sus explicaciones son simples justificaciones a sus malos actos. Cabe mencionar, que Sian ya ha tenido entrevistas con medios de comunicación tras su eliminación. Sobre el escupitajo, por ejemplo, aseguró que no soltó saliva, sino que sólo fingió.

“Este mensaje es para ti, Juan Chiong. Ya te habíamos dedicado una mentadita de madre. Te voy a decir algo: por más que justifiques que no le escupiste y sólo fingiste que escupiste, aquí en México no vamos a fingir que vamos a mandarte a la v..., te vamos a mandar a la v..., bueno, ya te mandaron”, dijo Beba Montes.

La hermana de Gala le dijo de todo al cubano Crédito: Ig/labebamontes

Del mismo modo, la hermana de Gala aseguró que ni ella ni México olvidarán lo que ocurrió en La Casa de los Famosos: “Pero acuérdate que a los mexicanos no se nos olvidan las cosas, y tú no eres de aquí. Entonces rumbale a la v... a tu país, o buscate otro porque tampoco tu país te quiere”.

Finalmente retomó el tema del escupitajo y otras actitudes de Sian en el reality show: “Si tú crees que a mí se me olvida que le dijiste hipopótamo, que usaste cosas que mi hermana te contó fuera de La Casa de los Famosos para darle esa información a alguien más para que la atacara y todavía fomentaste que la atacaran con eso. No se me olvida”.

“Y del escupitajo, mi amor, todos vimos, no trates de justificar lo injustificable, mejor pide perdón y guárdate donde nadie te encuentre”, sentenció finalmente.

La salida de Sian Chiong de La Casa de los Famosos ha provocado nuevas controversias y luchas de argumentos en redes sociales.

Esto dijo Sian Chiong sobre las acusaciones de tocamientos a sus compañeras de ‘La Casa de los Famosos México’

El eliminado de "La Casa de los Famosos México" se enfrenta a las críticas Cédito: La Casa de los Famosos

En una entrevista con Pablo Chagra y Shanik Berman tras su eliminación, Sian Chiong se enfrentó a las acusaciones de acoso contra Briggitte Bozzo y Gala Montes. El cubano se defendió diciendo que aquello eran simples muestras de cariño.

También explicó que era una “cuestión cultural” o una forma de fraternidad aprendida en deportes que ha practicado. No obstante, sí pidió disculpas y aseguró que jamás quiso que ni Briggitte o Gala, ni los televidentes, se sintieran incómodos con sus acciones. Por supuesto, a los fans no les ha convencido mucho sus respuestas.

“Me equivoqué, me di cuenta que no tenía que haber hecho eso. Cuando salga Bri se lo voy a decir. Temas de inmadureces y errores, pero somos humanos. Les pido una disculpa nunca fue mi intención sobrepasarme”.