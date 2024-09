Ricardo Peralta confiesa por qué le dio risa la frase de Adrián Marcelo “una mujer menos para maltratar”

Ricardo Peralta reacciona a las críticas. Foto: La Casa de los Famosos México

Adrián Marcelo salió de La Casa de los Famosos México por su propia voluntad después de que fue encarado por una polémica frase que le causó señalamientos de misoginia. Y es que durante una gala de eliminación, el regiomontano soltó “una mujer menos para maltratar”, esto porque únicamente había mujeres en peligro de ser eliminadas.

El creador de contenido justificó que su frase era “irónica”, como una respuesta a las acusaciones que Gala Montes hizo en más de una ocasión, pero los televidentes del reality show no le creyeron y aseguraron que, en efecto, se trataba de una demostración más de machismo y misoginia.

Pero aunque Adrián Marcelo fue el más señalado de tener estas actitudes, el resto del cuarto Mar también fueron cuestionados. Ricardo Peralta, por ejemplo, soltó una sonora carcajada después de la controversial frase que le valió al regiomontano su salida de la competencia.

Ahora que Ricardo Peralta también se encuentra fuera de La Casa de los Famosos México, ha ido poco a poco enterándose de lo que sucedió mientras él estaba encerrado. Pablo Chagra y Shanik Berman tuvieron una entrevista con el joven y le cuestionaron sus risas ante las frases de Adrián Marcelo.

Esto contestó Ricardo Peralta

El influencer no negó su culpa y dijo que se responsabilizará de sus actos crédito: La Casa de los Famosos México

El integran de Pepe y Teo, contrario a lo que se esperaba, no negó los señalamientos y aceptó su error sin ningún problema; sin embargo, explicó por qué lo hacía.

“Yo sí quisiera decirlo, y no es justificación, me responsabilizo de los palabras y de mis acciones. Algo que me pasaba era que yo decía ‘no puede ser, hasta en el peor momento dice una barrabasada’”. Es decir, que según el influencer, lo que le daba risa era que Adrián Marcelo dijera las cosas sin importante nada.

No obstante, apenas salió de La Casa de los Famosos México, Ricardo Peralta se terminó por dar cuenta cómo realmente la gente interpretó sus risas.

“Cuando vi ese clip, yo sé lo que eso comunicó, entiendo cómo se lee eso. La persona que más se va a regañar a sí misma soy yo”, y aceptó: “Lo hice todo mal”.

Ricardo Peralta fue el séptimo eliminado del reality show, luego de la salida voluntaria de Adrián Marcelo. (El 5, YouTube)

Ricardo Peralta entró a La Casa de los Famosos México con muchísima popular, en parte gracias a su triunfo en otro reality show bastante importante: MasterChef Celebrity; sin embargo, con el paso de las semanas, el influencer fue perdiendo simpatía.

Y es que aunque Ricardo experimentó diversas situaciones negativas en el reality show, también hubo positivas, como Gomita, a quien describió así:

“Es un reír para no llorar. Yo lo dije dentro de la casa muchas veces, cuando veía sus ojos me acordaba quién era yo y recordaba todo lo que he trabajado, también veía todo lo que ella ha hecho y por qué estábamos en La Casa de los Famosos México. Ella trata de sacar ese brillo en mí y yo en ella, pero es un juego muy fuerte”.