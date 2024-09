Sian Chiong y Ricardo Peralta vuelven a arremeter contra cuarto Mar: “Karime no es orgánica”

El Team Tierra habría llegado a su fin con la salida de su líder. (ViX)

La Casa de los Famosos México dio un cambio radical después de que Adrián Marcelo salió de la competencia. Habitantes como Sian Chiong, Ricardo Peralta y Agustín incluso pidieron perdón a las mujeres del reality show.

La paz volvió algunos días a la casa; sin embargo, ahora que hay nuevos nominados, los integrantes de ambos cuartos están planeando sus estrategias y externando sus deseos con respecto a quién quieren que salga eliminado de la competencia.

La segunda temporada de La Casa de los Famosos México está a punto de dar un giro. Crédito: La Casa de los Famosos México

Tal fue el caso de Ricardo y Sian, quienes hablaron de Karime y manifestaron lo que pensaban de ella. El integrante de Pepe y Teo dijo: “Yo se lo dije a México la semana dos. Es una persona que todo en ella no es orgánica, pero si México decide no creer en eso no puedo hacer nada”.

Y añadió “siento feo decir eso pero quiero que regrese Briggitte y quiero que regrese Mario, no me importa lo que pase con Karime”, refiriéndose a los habitantes que se vayan salvado poco a poco en la próxima eliminación.

Las disculpas que pidieron al cuarto Mar

Sian, Agustín y Ricardo piden perdón por seguir el juego de Adrián Marcelo Crédito: (Vix)

Luego del todo el drama que provocó la salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos México, Sian, Ricardo y Agustín pidieron perdón a las chicas de Mar y comenzaron un nuevo capitulo de paz dentro del reality show.

Sian Chiong dijo: “Les ofrecemos una disculpa, cometimos muchos errores, les ofrecemos una disculpa sobre todo a las mujeres, creo que no estuvimos a la altura en muchas ocasiones, la competitividad te orilla a que te sientas apenado contigo mismo”.

Por otro lado, Agustín se sinceró diciendo: “Este experimento social es algo que nunca vivimos, así que hay que tratar de sacar lo mejor de cada uno, vibrando lindo, divirtiéndonos y pasándola bien”.

Finalmente, Ricardo Peralta externó sus disculpas comentando: “Yo también entré y no entendí nada, ya no sé quién soy ni cómo me llamo, ni qué hago aquí. Le pido disculpas de todo corazón a todos y a todas, porque de pronto no entiendes y te pierdes y estás en lo que sea que ocurra”.

Y añadió: “Quiero que sepan que estoy bien, soy una persona que aguanta todo y le encanta. Algo que me ha desilusionado soy yo mismo. Traes una idea y luego ya no y luego ya te perdiste. Cuando yo me vaya de aquí el único sentimiento negativo que tendría es hacia mí. No soy una persona que guarde rencores. En el cuarto tratamos muchas veces de cambiar las energías pero a veces no se podía, y la verdad es que estoy dispuesto a estar al cien, para mí es un nuevo día”.