Gomita confiesa que sigue apoyando a Adrián Marcelo tras su salida de La Casa de los Famosos

Gomita confesó que lloró por la salida de Adrián Marcelo (Instagram/@gomitaoficial123)

La salida de Adrián Marcelo sigue causando controversia en el exterior de La Casa de los Famosos, pues aunque gran parte del público se mostró conforme con la decisión del youtuber, hubo quienes aseguraron que el rating del reality show bajaría ahora que ya no es parte del programa.

Entre dimes y diretes por su sorpresiva decisión durante la madrugada del 4 de septiembre, Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, confesó que sintió feo al ver que su excompañero de cuarto había abandonado al ‘Cuarto Tierra’, integrado por Sian Chiong, Agustín Fernández y Ricardo Peralta.

Qué dijo Gomita sobre la salida de Adrián Marcelo

Durante su estancia en La Casa de los Famosos México, Araceli Ordaz se convirtió en una de las habitantes menos queridas de la competencia, al igual que gran parte de los integrantes del cuarto rojo, por lo que al ser eliminada de la competencia, algunos usuarios se mostraron preocupados por su reacción al enterarse de todo lo que había ocurrido mientras ella estuvo aislada.

Debido a que no era muy querida, varios internautas usaron su imagen para crear memes, acción que fue muy bien recibida por Gomita, quien en todas las entrevistas que ha ofrecido se muestra sonriente al hablar de lo ocurrido, incluso en un espacio con Maxine Woodside habló sobre la posibilidad de cambiarse el nombre por uno de los apodos que se le puso.

“Estoy pensando seriamente en cambiarme el nombre por Maui, ya no quiero ser Gomita, quiero ser Maui. También me encantaría que ahora se me hable como Licenciada Gomita, súper buena onda, puro team Gomita, y también me encantaría que se le recuerde a Mario que nadie más lo va a abrazar más que yo,” expresó.

Tras su declaración en diversos medios, algunos usuarios comenzaban a admirar su manera para afrontar la situación, pero todo cambió drásticamente cuando se dio a conocer la entrevista que ofreció a René Franco, donde se le cuestionó si seguía apoyando a Adrián Marcelo.

“Sí, la verdad siento muy feo lo que él está pasando. Todos nos metimos a jugar por cuatro millones de pesos. Él jugó su juego como él quiso, al límite. Como él dijo, ‘yo lo único que voy a hacer es darle a lo verbal, yo me defiendo con eso’. Sentí feo, lloré encarecidamente ese día que salió.”

Como era de esperarse, su declaración no fue bien vista por el público y algunos usuarios de internet, quienes aseguraron que en cada entrevista menciona algo diferente: “Entonces sí eres hipócrita, manipuladora, porque en cada entrevista dices cosas diferentes,” “En cada entrevista que da inventa una nueva mentira para justificar sus cagadas,” “Otra mentira más, hay no ya no hay que comentar, creo que lo mejor es ignorar.”