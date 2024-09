Capi Pérez hace parodia sobre la participación de Arath de la Torre en La Casa de los Famosos

El conductor hizo parodia de la crisis que sufrió Arath de a Torre en La Casa de los Famosos (@laresolana, LCDLFM, Fb)

Desde que inició La Casa de los Famosos México quedó claro que su competencia directa era La Academia 2024, el concurso de canto de TV Azteca. Durante el primer día, el reality de Televisa mostró una clara ventaja, tanto que hasta Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido como Capi Pérez, ha hecho referencia al reality en más de una ocasión.

La primera vez que lo hizo fue durante una visita que realizó a los foros de La Academia. Al igual que La Casa de los Famosos, el concurso cuenta con una transmisión 24/7, lo que permitió captar el momento exacto en que el comediante, vestido de su icónico personaje de Margarita McKenzie, dice : “Vamos a ver, qué reportes me dieron. Aquí tengo una lista. La lista dice, ahora verás: Gomita, Adrián Marcelo, no esa es otra cosa”.

Entre risas, los concursantes reaccionaron al comentario, pero en ese entonces, se detalló que no era la primera vez que el también conductor buscaba generar rating, pues durante el estreno simultáneo de los programas intentó desviar la atención de los televidentes a TV Azteca. “Chiquis y Lolita Cortés se están agarrando a chingadazos. Vayan a ver La Academia,” escribió en una transmisión en vivo de la casa.

Capi Pérez hace comedia de la crisis que sufrió Arath de la Torre en La Casa de los Famosos

En una reciente emisión del matutino Venga la Alegría, Capi Pérez recibió en su sección “Gánale al Capi” a Lis Vega, quien tuvo que bailar diferentes ritmos; debido a que es vedette y bailarina profesional resultó ganadora, situación que aprovechó el comediante para imitar lo que ocurrió con el conductor de Hoy en La Casa de los Famosos.

Después de enterarse que la invitada había sido la ganadora, comenzó a decir: “No, no es justo que hagan eso. Yo ya no puedo más, ya no puedo,” mientras levantaba el brazo derecho, lo que fue una clara referencia a la crisis que sufrió Arath de la Torre en una de las galas de eliminación del reality.

Tras la actuación del comediante, el resto de sus compañeros comenzaron a reír, siendo Ricardo Casares el único que quiso desviar la atención a otros temas. Cabe resaltar que anteriormente ya había ocurrido una situación similar con el comediante, quien aprovechó que una de las participantes de La Academia se llama Mar para mostrar su apoyo por el team del reality de Televisa.

“Mi mar, ¿escucharon? Mi mar, hombre, yo soy equipo mar la verdad, porque tierra, ay no, ¿verdad?,” dijo en ese entonces Capi. Al igual que en esta ocasión, la declaración desató las risas del resto de los presentadores. Mientras que en internet aseguraron que sería una gran apuesta para la tercera temporada del programa de Televisa.

