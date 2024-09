Conductores de Hoy confrontan a Gomita EN VIVO: “Es buena onda pero se junta con la chusma”

(Especial Infobae: Jesús Aviles)

Araceli Ordaz, mejor conocida en el medio artístico nacional como ‘Gomita’, asistió como invitada especial al programa ‘Hoy’ para responder algunas preguntas relacionadas con su participación en ‘La Casa de los Famosos México 2024’, especialmente sobre su convivencia con Adrián Marcelo.

La conductora entró en la sección ‘De qué me hablar’, donde Martha Figueroa la cuestionó sobre la ocasión en que aseguró que no sería entrevistada en el matutino de Televisa porque hace varios meses abandonó el proyecto ‘Las estrellas bailan en Hoy’ y ella no pudo más que agradecer a la productora, Andrea Rodríguez, por darle otra oportunidad.

“Estoy muy contenta de estar afuera”, declaró.

Nicola Porcella enfrenta a Gomita por Agustín

El finalista de la primera temporada de LCDLFM encaró a Araceli Ordaz por las declaraciones que ha lanzado sobre Agustín Fernández y ella aseguró que insistió en tener ‘algo’ con él porque realmente le gusta, no por su personalidad.

“No me enamoré, sientes algo ahí (...) Seguía atrás de él porque me gustaba, obviamente no me gustó el comentario, pero se me hace guapo”, dijo.

¿Gomita en realidad estudió una licenciatura en Ciencias de la Comunicación?

En la misma charla, los conductores cuestionaron a Araceli Ordaz sobre su preparación académica. Y es que durante su estancia en el reality show comentó que era licenciada en Ciencias de la Comunicación, por lo que no estaba dispuesta a pelearse con una persona sin estudios, en este caso, supuestamente Gala Montes.

“Mi papá me sacó de la escuela para poder seguir trabajando y no soy licenciada en Ciencias de la Comunicación”, dijo entre risas.

“Nos cansamos de buscar la cédula, mana”, comentó un conductor, mientras que otro compañero hizo referencia a un ‘Patricia Fernández’, un personaje de la telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’: “Estudiaste seis semestres en la San Marino”.

Martha Figueroa no se quedó atrás y comentó: “Es que también hay que agarrarle el sentido del humor a Gomita, es buena onda pero se junta con la chusma, no escoge bien”.

La sexta eliminada de LCDLFM 2 concluyó su entrevista con una reflexión de su participación en el reality. sinceridad.

“Ya se acabó el juego para mí, me divertí muchísimo, hice lo que podía con las herramientas que tenía. No estuve de acuerdo con muchas actitudes que pasaron dentro del cuarto, al final dije ciertas cosas que me lastimaron (...) ya estoy afuera y jamás van a ver ni una mala contestación hacia mis compañeros que todavía está jugando”.