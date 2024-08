AMLO asegura que defenderá a los migrantes: “No queremos muros ni militarización de la frontera”

AMLO reiteró su apoyo a los migrantes (Foto: REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), estuvo en Guaymas, Sonora. A su paso por la ciudad portuaria, agradeció a los connacionales que migraron al extranjero y envían dinero a sus familias en México.

Según sus palabras, las remesas son la principal fuente de ingresos en México y parte importante de la reactivación económica. En ese sentido, aseguró que los migrantes merecen agradecimiento.

“También nos ayuda mucho, y aquí lo tengo que decir en Guaymas, lo que están enviando nuestros paisanos a sus familiares, porque ya las remesas, lo que envían los migrantes a sus familiares, ya es la principal fuente de ingresos del país, son 65 mil millones de dólares y todo eso va abajo y es lo que reactiva la economía. Un aplauso para los migrantes”, expresó este 24 de agosto.

Además de asegurar que los defenderá, aprovechó para reiterar su postura respecto a la situación en la frontera entre México y Estados Unidos.

AMLO aseguró que México no desea muros en la frontera (Foto: EFE/ Luis Torres)

“Por eso los vamos a defender siempre, les guste o no les guste, no queremos muros ni queremos militarización de la frontera y no queremos maltrato a nuestros paisanos”, comentó.

Finalmente, insistió en la defensa de la soberanía mexicana frente a cualquier nación. Al respecto mencionó: “Y que no olviden que México es un país libre, independiente y soberano, no es colonia de ningún país extranjero”.

“Va a ser la mejor presidenta del mundo”, dice AMLO sobre Sheinbaum

Dejando de lado el tema de los connacionales en Estados Unidos, López Obrador afirmó que es mentira que los gobernantes extranjeros son mejores que los mexicanos.

“Ese es otro asunto también, siempre nos habían ninguneado de que los de afuera eran mejores que los mexicanos, nada de eso. México tiene un pasado histórico cultural excepcional, es una potencia cultural del mundo y nuestro pueblo es un pueblo bueno, un pueblo trabajador, un pueblo fraterno”, señaló.

Incluso aseveró que su sucesora en la presidencia, Claudia Sheinbaum, pronto se convertirá en la mejor presidenta a nivel mundial. Asimismo, reiteró que ella dara continuidad al combate a la corrupción y la austeridad republicana de la autodenominada Cuarta Transformación.

“Va a continuar esta política, Claudia, repito, va a ser no solo la mejor presidenta de México, en muy poco tiempo será la mejor presidenta del mundo”, mencionó.

Su comentario fue recibido entre aplausos y vítores de los asistentes al evento a propósito de la inauguración de obras del Sistema Portuario Nacional – Guaymas.