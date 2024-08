El video filtrado de Natanael Cano que provocó su vinculación a proceso

Natanael Cano no puede salir del país por conducir a exceso de velocidad y sobornar a policías (X/@natanael_cano)

Natanael Cano fue vinculado a proceso por la Fiscalía de Sonora y no tiene permiso para salir de México a menos que un juez así lo ordene, además de que tiene que ir a firmar asistencia de manera periódica.

Al cantante de corridos tumbados se le acusa del delito de cohecho por supuestamente haber sobornado a policías y también está siendo investigado por conducir a exceso de velocidad.

El incidente del 20 de marzo se hubiera mantenido en lo oculto de no ser porque él mismo publicó lo sucedido en su cuenta de Instagram, específicamente en su lista de “Mejores Amigos”, la característica pleca verde revela dicha selección.

Así fue el momento en que le marcaron el alto al cantante de corridos tumbados y arrojó el soborno Crédito: (Instagram/@natanel_cano)

Este listado únicamente es para personas de confianza y no es posible verlo de forma pública a menos que alguien tome capturas de pantalla, ese fue el caso de Natanael Cano, alguno de sus conocidos grabó el video y lo compartió fuera de Instagram el 29 de marzo.

Si bien esto ayudó a que la Fiscalía de Sonora pudiera tomar cartas en el asunto y la Policía de Hermosillo sancionara a los agentes que aceptaron el soborno, el cantante de Amor tumbado o Cuerno Azulado habría eludido a la justicia si nunca se hubiera filtrado su video.

La grabación publicada en el perfil de Natanael Cano mostró que iba con otro amigo de copiloto y estaba escuchando corridos, la persona se burló de las patrullas en el retrovisor y enfocó el tablero, dejando ver que iba a más de 140 kilómetros por hora.

Después cambió el ángulo del video al punto de vista de otro vehículo, esta segunda grabación dejó ver el momento en que Natanael Cano se frenó cerca de las patrullas, iba a bordo de un Dodge Charger de color rojo sobre bulevar José María Morelos. En todo momento apareció la ubicación como “Hermosillo Sonora”.

(Captura de pantalla)

Esto fue lo que dijo Natanael Cano “¿No me paro? pues si me paré allá v..ga y les di, hacia tu gente, hacia tu familia v...ga, si ok ok, ahí tranquilones, ahí mañana arreglamos”, posteriormente la persona que estaba grabando enfocó el piso y se apreciaron varios billetes tirados de distintas denominaciones.

Uno de los agentes se agachó a recoger el dinero y terminó el video. Esa grabación que aparentemente estaba destinada a quedarse en complicidad con las amistades de Natanael Cano terminó siendo viral en internet.

Cabe señalar que Natanael Cano dejó ver en Instagram que iba conduciendo a más de 280 kilómetros por hora en su cumpleaños, dos días antes del incidente por el que ahora enfrenta un proceso legal.

(Captura de pantalla)

El mismo comunicado de la Fiscalía destacó que Cano no enfrentará prisión preventiva, pero deberá cumplir con ciertas obligaciones judiciales. De acuerdo con la información, “El imputado deberá firmar cada dos meses en un Juzgado y no puede salir del país a menos que obtenga una orden del Juez”. Esto sugiere que, aunque no estará encarcelado, su libertad de movimiento está restringida significativamente.

El video viral, filtrado desde sus historias privadas, no solo comprometió a Cano sino también a los agentes policiacos involucrados.

Ante esto, la Policía de Hermosillo subrayó en marzo: “En policía municipal de Hermosillo, no toleramos ni toleraremos actos de corrupción. [...] Los agentes involucrados fueron retirados del área operativa, a la espera que el órgano de control realice el procedimiento y la indagatoria correspondiente”, se pudo leer.