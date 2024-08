Embajador de EEUU felicita a Sheinbaum tras recibir constancia como presidenta electa de México

Ken Salazar, embajador de EEUU en México, deseó éxito a Sheinbaum (Foto: Twitter/@Claudiashein)

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, felicitó a Claudia Sheinbaum, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le entregó la constancia como presidenta electa de México este 15 de agosto.

Salazar señaló que la llegada de una mujer a la presidencia de México marca un hito para América del Norte y un paso significativo hacia la construcción de sociedades más incluyentes y equitativas a nivel mundial.

Asimismo, deseó a Sheinbaum éxito y remarcó que durante su gestión, Estados Unidos seguirá comprometido con fortalecer la relación con México, desde el respeto a su soberanía.

“Reafirmamos nuestro compromiso para seguir trabajando con México como socios y con respeto a nuestras respectivas soberanías para avanzar en la prosperidad, el bienestar y la seguridad de nuestras naciones”, sostuvo.

Ken Salazar refirió que la postura de EEUU seguirá siendo de fortalecimiento de la relación bilateral durante el gobierno de Sheinbaum (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

Por otro lado, reconoció la labor del Instituto Nacional Electoral (INE) y al TEPJF en el proceso democrático que culminó con el reconocimiento de Sheinbaum como presidenta y electa.

“Reconozco al Instituto Nacional Electoral, a través de su consejera presidenta Guadalupe Taddei y a los ciudadanos que participaron en este proceso, así como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a su presidenta, la Magistrada Mónica Soto”, señaló.

Así recibió Claudia Sheinbaum la constancia por parte del TEPJF

La presidenta electa de México recibió la constancia de mayoría por parte del TEPJF, en una ceremonia encabezada por la magistrada presidenta, Mónica Soto.

En su discurso, Sheinbaum resaltó el triunfo histórico que significa su llegada a la silla presidencial al ser la primera mujer que asumirá el cargo de presidenta.

“Es la primera vez en 200 años de la Republica que recibe el reconocimiento de presidenta electa una mujer. Presidenta, con A. Como lo he dicho en otras ocasiones, no lo asumo solo como un triunfo individual o como el esfuerzo personal, el día de hoy, marcado en la historia de México, no llego sola, llegamos todas”, resaltó.

Sumado a ello, celebró que la mayoría de mexicanos que participaron en las elecciones votaron a favor de la continuidad del proyecto iniciado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“La mayoría de los mexicanos no quiere que vuelva un gobierno al servicio de unos cuantos o la prepotencia, o el influyentismo, no quieren que regrese ni la corrupción ni los privilegios, ese es el mandato del pueblo de México y nos corresponde seguir haciéndolo realidad”, mencionó.