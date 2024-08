¿Qué alimentos comer para detener la caída del cabello?

Espinacas: La espinaca es reconocida como uno de los vegetales más completos en términos de nutrientes. “Las espinacas están cargadas de vitaminas A y C, así como de hierro, un mineral vital para el crecimiento del cabello”, señala el portal de salud especializado. En casos de deficiencia de hierro, es común observar una pérdida de cabello no hereditaria, lo que realza la importancia de este nutriente. Aunque puede no ser el favorito de todos, especialmente entre los niños, existen múltiples maneras de incorporarlas a la dieta. Salteadas con ajo y aceite de oliva, rehogadas o mezcladas en un pesto, las espinacas pueden ser un ingrediente estrella en cualquier plato.