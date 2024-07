Qué significa el naranja y qué dice de mi usarlo en la ropa

Las personas que usan este color están asociadas con el entusiasmo, la confianza y el éxito (Pexels)

El naranja es considerado un color estimulante que transmite calidez, amabilidad, sociabilidad, afecto e inspiración; sin embargo, hay personas que lo consideran infantil y frívolo.

También tiene un significado religioso, pues es el color presente en las túnicas de los monjes tibetanos, que representa la templanza y la sobriedad, de acuerdo con Miguel Gómez en Historiografía de los colores de la revista Litoral, publicación que cuenta con amplio reconocimiento en España.

Eva Heller, socióloga y escritora alemana, argumenta que la conexión entre colores y emociones no es una coincidencia, sino que representa experiencias universales, según el artículo La significación del color y su importancia para la divulgación de la ciencia de la Universidad de Zulia en Maracaibo, Venezuela.

Qué significa mi elección de color

La elección de este color refleja personalidades sociables, extrovertidas pero también explosivas (Pexels)

El libro Color your life. How to use the right colours to achieve balance, health and happiness (Colorea tu vida. Cómo usar los colores adecuadamente para alcanzar equilibrio, salud y felicidad) de Howard y Dorothy Sun, especialistas en terapia de color, propone un ejercicio para descubrir los colores principales en cada persona y lo que estos significan.

Primero se tiene que dividir una rueda en ocho partes, la primera mitad de izquierda a derecha están los colores violeta, magenta, rojo y naranja. En la mitad inferior se pondrán los colores azul, turquesa, verde y amarillo. El violeta y el azul estarán juntos y el naranja y el amarillo también.

Posteriormente, la persona tendrá que escoger tres colores que le gusten en el orden que prefiera. Los autores remarcan que se deben escoger de forma intuitiva, sin permitir que evaluaciones mentales o juicios de valor interfieran.

El primer color elegido representa la esencia de la persona, su personalidad básica y sus reacciones cotidianas. El segundo color indica su estado físico, emocional, mental y espiritual, además del principal reto de su personalidad. El tercer color refleja sus objetivos, sueños, visiones y esperanzas, y cómo puede alcanzarlos.

Si el primer color que las persona escoge es naranja entonces habla de una naturaleza optimista, animada, alegre y fácilmente excitable. Estas personas tienden a participar, disfrutar la vida con espontaneidad y alegría a donde sea que vayan. Hablan mucho y no le da miedo iniciar una conversación, pues tienen una personalidad sociable y relajada.

Sin embargo, es fácil que actúen con prisa y tiendan a irse a los extremos. Esto puede provocar que se sientan físicamente exhaustos, agotados y pueda llevarlos a ser emocionalmente explosivos.

Es importante que estas personas traten de equilibrar sus prioridades, pues muchas personas que escogen este color, tienden a esforzarse mucho por ser vistas haciendo las cosas de forma correcta.

El naranja como segunda elección manifiesta la necesidad de estar más pendiente del ser interior, pues necesita un equilibrio para encontrar un balance entre el cuerpo y la mente. El reto es adoptar una actitud más sosegada y relajada hacia la vida, tomándose tiempo para sí mismo.

Si una persona escoge este color como última opción habla de una necesidad de actuar constructivamente, pues tiene una tendencia a actuar al calor del momento y puede llevar a remordimientos que lo hagan pensar si actuó de una forma adecuada o no.

Es importante que esta persona de un paso para atrás y comience a ser más valiente, además de tomar riesgos y salir de su zona de confort.

Las prendas naranjas son estimulantes y demuestran energía, por lo que una persona que las utiliza puede demostrar que tiene una racha valiente y aventurera. “Las personas que visten este color son asertivas y les gusta sonreír y hacer sonreír a los demás. Vestirse de naranja también fomenta la conversación y el sentido del humor” mencionan los autores.

Al estar compuesto por rojo y amarillo, tiene cualidaes intensas del primer color y luminosidad del segundo, por lo que su uso en interiores tiene un efecto estimulante en el ánimo y crea una atmósfera cálida y relajante.

Se recomienda en ventanas, cocinas, salas de juego y salones, también en salas de juegos y recreo, pasillos y lugares específicos donde personas se reúnan para comunicarse o divertirse, ya que promueve la felicidad y la alegría.

Debido a su efecto similar al rojo, no es recomendable para estudios, oficinas o dormitorios en grandes cantidades.

“Se puede utilizar en su forma pura en pequeñas áreas de carpintería, como marcos de ventanas, puertas y rodapiés, o mezclarlo con un poco de blanco para crear un tinte melocotón pálido o albaricoque” agregan los especialistas en terapia del color.

Historia del color naranja

Este color está asociado con el budismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los antiguos egipcios fueron los primeros en utilizar una tonalidad entre amarillo y naranja que extraían del mineral rejalgar para decorar sus tumbas, según Gratacós, marca especializada en tejidos que radica en Barcelona, España.

El pigmento que se extraía era tóxico, pues contenía arsénico, y también fue utilizado por los chinos para ahuyentar las serpientes, además de ser empleado en la medicina tradicional del país, menciona el sitio.

En el budismo, el naranja es un color sagrado pues se le considera el tono de la iluminación y la búsqueda del conocimiento, por ello la indumentaria de los monjes budistas es tradicionalmente de este color.

“Para el confucianismo, el naranja simboliza el color de la transformación. En el hinduismo, el vestido que lleva Krishna, una de las deidades personificadas más veneradas, es siempre de esta brillante tonalidad. El nombre del color en India y China deriva del azafrán que a su vez era el tinte más caro de los dos países”, menciona la marca.

A finales del siglo XVIII, el destacado químico francés Nicolas Louis Vauquelin analizó el mineral e identificó el cromo, derivado del mineral siberiano llamado crocoita, como la fuente del color anaranjado, según el artículo El reino de la luz de la Revista Métode de la Universitat de Valencia.

“El naranja de cromo pasó a ser el primer pigmento naranja puro desde el uso medieval del rejalgar, un compuesto del arsénicosumamente tóxico. Los colores extraídos del cromo no se difundieron hasta el descubrimiento de los yacimientos de este mineral en Francia, EEUU y Gran Bretaña, concluye el artículo.