Conductor del programa HOY explota contra la madre de Gala Montes en plena transmisión; horas después pidió disculpas | VIDEO

El conductor explotó contra la madre de Gala Montes durante programa en vivo. (Capturas: Televisa / Instagram)

El tema entre Gala Montes y su madre ya se ha convertido en un toda una suerte de dimes y diretes, no sólo entre la actriz y su familia, sino también en el mundo del espectáculo. Y es que un conductor del programa de espectáculos HOY explotó en contra de Crista Montes, pero su reacción desmedida fue criticada por muchos espectadores en redes sociales.

Todo sucedió la mañana del jueves 11 de julio, cuando Martha Figueroa y Sebastián Reséndiz dieron la nota sobre el pleito entre las Montes. Al finalizar la noticia, ambos conductores externaron sus opiniones, pero fue el presentador quien perdió el control y atacó directamente a Crista por los supuestos malos tratos que le ha otorgado a su hija y las varias declaraciones que ha dado a lo largo de esta semana.

Para el conductor, es una injusticia que, si la madre vivía del sueldo de su hija, ni siquiera tuviera la consideración de preparar comida para que a su llegada su hija tuviera qué comer.

Crista Montes acusó a su hija, Gala Montes, de despedirla e incumplir con con el pago por sus servicios como mánager. (@galamontes, Instagram)

“Y dejemos de romantizar la explotación señores, no porque sea su madre la señora tenía derecho de no tenerle comida a Gala cuando ella llegaba de trabajar. Porque si vivías de ella, por lo menos frijoles en la estufa le deberías de haber tenido”, dijo enojado el conductor.

Su exaltación con respecto al tema provocó reacciones diversas en las redes sociales. Mientras que algunos consideran que simplemente habló “con la verdad” y sin ningún tapujo, otros más creen que es un error de su parte perder la compostura de esa manera. Además, otros opinaron que sin importar las cuestiones de dinero, es equivocado ver a los padres como “nuestros criados”.

“Los reporteros únicamente reportan no editorializan, es un exceso”, “Trata de controlarte, eres persona pública y ésos arranques no están bien”, “Este caso es diferente, pero también hay que recordar que nuestros padres no son nuestros criados”, “A mi me caes muy bien, porque nunca tienes miedo a decir la verdad” y “Tu explicación no te libra de haber hecho el ridículo en televisión nacional. Que triste llamarse periodista de espectáculos y cuando realidad solo hablas de la vida de la gente de manera pública”, fueron algunos comentarios.

El presentador tuvo que pedir disculpas más adelante |Crédito: Hoy (Televisa)

Más adelante el conductor se disculpó a través de sus redes sociales. Aseguró que perdió brevemente el control porque el tema de Gala Montes y su madre lo pone muy sensible.

“Me exalté hace rato porque el tema de Gala Montes me pone muy sensible, disculpas a quienes llegué a incomodar con mi reacción, así soy genuino digo lo que pienso mi apoyo para GALA SIEMPRE”, escribió en su red social.