Hospitalizan a Rubén Cerda de emergencia; no llegó al reality show de ‘Venga la Alegría’

A un año de la muerte de su esposa, el actor Rubén Cerda retomó su vida amorosa. (Crédito: Rubén Cerda, Facebook)

Este viernes 28 de junio se dio a conocer que Rubén Cerda, querido actor y conductor mexicano, fue hospitalizado de emergencia tras sufrir fuertes malestares estomacales.

Fueron los conductores de ‘Venga la alegría’ quienes dieron a conocer el estado de salud del famoso durante la transmisión en vivo del programa. Y es que Rubén Cerda iba a participar en la nueva edición del reality de canto ‘La Academia VLA’, pero ya no lo podrá hacer, por lo menos en las próximas semanas, debido a su reciente hospitalización.

Eso no fue todo, Luz Elena González y Ricardo Cásares establecieron comunicación con Rubén Cerda vía remota para saber cómo se encuentra.

Venga la Alegría presenta La Academia. (Instagram)

“Desde aquí, en el hospital, les quiero mandar un saludo y una felicitación a ‘Venga la Alegría’ por este evento y a todos mis compañeros la mejor de las suertes”.

El también actor de doblaje apareció en la camilla de un hospital con semblante desmejorado, pero una gran sonrisa en su rostro.

“Estoy tranquilo. Antier, en la tarde noche, me empecé a sentir muy mal, un dolor abdominal muy fuerte, por lo cual ingresé al hospital. La madrugada del día de ayer me intervinieron quirúrgicamente por una cuestión intestinal. Afortunadamente no pasó a mayores, no hubo necesidad de cortar la parte del intestino que estaba lesionada, recuperó otra vez su color y todo”, continuó.

(Instagram: @ruben_cerca_oficial)

Rubén Cerda no compartió más información al respecto, sin embargo, explicó que no podrá incorporarse al reality show de canto como lo tenía planeado debido a sus malestares postoperatorios.

“Lo único que tengo es que manipularon mucho mis órganos, por lo cual estoy adolorido del abdomen, pero ya estoy en recuperación. Me siento bastante bien y bueno, a echarle ganas y pues triste porque no estoy con ustedes, estaba muy emocionado de participar”, concluyó.