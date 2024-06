Wendy Guevara donó sillas de ruedas al hospital de León en el que fue operada

Wendy Guevara donó sillas de ruedas al Hospital General de León, lugar en el que fue operada semanas atrás. (Wendy Guevara)

Tras ser atendida de emergencia en el Hospital General de León, Wendy Guevara informó en días recientes que donaría sillas de ruedas a este centro médico para apoyar a los pacientes. Hoy 6 de junio la influencer realizó la entrega y no dudó en documentarlo en sus redes sociales para que sus seguidores supieran que cumplió su promesa.

Días atrás la influencer se vio envuelta en una polémica en la que sus seguidores aseguraban que se había saltado protocolos médicos para recibir atención prioritaria durante su operación por piedras en la vesícula en un hospital público, de la cual estuvo a cargo Jesús Montoya, mejor conocido como “Chuyito”. Decenas de personas acusaron a Wendy de tener influencias para ser atendida de manera inmediata, ya que afirman se debe seguir un procedimiento estricto que no cumplió.

Fue a través de un video en vivo que la influencer informó sobre la donación de sillas de ruedas al hospital en el que fue atendida, las cuales señaló serían entregadas con la ayuda de la gestión de “Chuyito”, a lo que ella respondió que solamente recibió ayuda para que su operación se realizara en menor tiempo.

“Y qué creen que vamos a donar sillas de ruedas al hospital donde me operaron, ‘Chuyito’ va hablar con los del hospital para que me dejen ir a donarles sillas de ruedas pediátricas y sillas de ruedas para adultos..”, afirmó.

Además, Wendy Guevara comentó que compraría las sillas en un par de días tras recibir su pago, y en cuanto tuviera tiempo para realizar la donación lo haría en compañía de “Chuyito” y de sus amigas.

“Vamos a ir yo creo que a lo mejor mañana o pasado (...) Sí, vamos a ir a llevar unas sillas. Ya me llegó mi paguito..” comentó.

Al informar que haría esta donación, los internautas aseguraron que lo hizo debido a que “le remordió la conciencia” por supuestamente saltarse los protocolos del hospital. Sin embargo, muchos de sus seguidores defendieron a la influencer y ganadora de “La Casa de los Famosos”, ya que aseguran es una persona sencilla que siempre busca ayudar a los demás.

Entre los comentarios se pudo leer: “El corazón de Wendy es infinito. Ella sabe que lo mejor que puedes hacer en esta vida es ayudar sin condiciones y sin pedir nada a cambio”; “Por eso siempre te sale todo bien, porque eres agradecida”; “Ella nunca olvida, porque sabe de las faltas”; “Ella nunca olvida, porque sabe de las faltas”, entre otros.

Así fue la donación de sillas al Hospital General de León

Wendy Guevara mostró las sillas de ruedas que donó al Hospital General de León. Crédito: IG/salmita_bebe

Fue este 6 de junio que la influencer acudió al Hospital General de León para entregar de manera oficial las 23 sillas de ruedas que compró para ayudar a los pacientes que se encuentran internados en este centro médico, esto en compañía de “Chuyito”, Rosita y Evelin.

En un en vivo realizado mientras iban a bordo de su coche, Evelin “La Mamita Hernández” comentó que ella realizaría la donación de bacinicas y patos para que puedan ser utilizados por aquellos pacientes que no pueden trasladarse a los sanitarios o que presentan movilidad limitada a causa de sus condiciones de salud, y de esta manera beneficiar a los enfermos y al personal médico en la realización de sus labores.

“Compré bacinicas y patitos”, comentó Evelin. Y por su parte Rosita añadió: “Sí, porque muchos no les dan ganas ni de pararse hermanas o cuando s eparan se lastiman con lo del suero y así”.

Respecto a la donación de las sillas de ruedas, Wendy informó que entregaría un total de 23, de las cuales 18 fueron para adulto y 5 pediátricas para que sean utilizadas por los pacientes del hospital.

“Les doné 18 sillas para adulto y 5 pediátricas. Es una ayuda que me nació dar porque recuerden que aquí en el Hospital de León me hicieron mi cirugía de la vesícula, que me la quitaron. Y pues miren, ahí está para toda la gente que llega enferma”, comentó.

Luego de ser operada por piedras en la vesícula, Wendy Guevara entregó sillas de ruedas para los pacientes del Hospital General de León. Crédito: Instagram/@soywendyguevaraoficial