Ana María Alvarado recordó cuando Álex Kaffie la insultaba por Maxine Woodside: “Es resentido”

Ana María Alvarado acusó a Álex Kaffie de tener un temperamento difícil (Fb: Álex Kaffie/Instagram: @anamaalvarado)

Luego de que Álex Kaffie excluyera a Ana María Alvarado de sus felicitaciones por los cambios de Sale el Sol, la presentadora le respondió a su excompañero, asegurando no saber de dónde surgió su molestia.

En la transmisión en vivo diaria que hace en su canal de YouTube, Ana mencionó que el Villano de los espectáculos no le habla desde que salió de Sale el Sol y bloqueó a toda la producción de redes sociales.

Esto causó que actualmente no tenga forma de preguntarle directamente por qué está molesto con ella, por ahora sólo intuye que Kaffie podría estar enojado porque piensa que no lo apoyó cuando fue regañado en Imagen TV por hablar de Nacho Lozano, pero en realidad sí intentó comunicarse con él por un número de celular que él no conocía.

A causa de toda esta situación, Alvarado destapó que, aunque considera a Álex su amigo, en algún momento de su carrera se dedicó a ofenderla tras salir de Todo para la mujer, programa de Maxine Woodside.

“Todas las semanas él me ofendía y eso ya se le olvidó y yo nunca le dije nada, ni le reclamé, lo dejé pasar. Me decía ‘Anita la más taradita’, ‘Anita la más tontita’, ‘la más bobita’, ‘la más gricesita’, ‘eres una tonta, una tarada’”

Es por esto que lo acusó de no “actuar parejo” porque ella no se podía molestar por sus insultos, pero él sí se enojó al ser regañado en Imagen TV y que ella no lo haya defendido de sus superiores.

Ana María resaltó que Kaffie es una persona muy dedicada a sus compañeros cuando lo quiere, pero también se enoja fácilmente (Instagram/@saleelsoltv)

“Él se ofende y lo hizo conmigo durante mucho tiempo, y luego me dijo: ‘Bueno, es que tú entiendes que es parte del show’, yo sí entiendo, pero no me molesta, pero sí tú le haces algo, sí lo triplica, lo magnifica, entonces sí le parece muy grave, no estamos actuando parejo”, arremetió la comunicadora.

Aunado a esto, mencionó que Kaffie es resentido en ciertas ocasiones, cuando se trata de algo que no hace él y no con su comportamiento.

“Él es muy resentido cuando le conviene, pero tampoco se da cuenta de las cosas que hace”

Kaffie bloqueó inclusive a las personas que trabajan con Ana María Alvarado de redes sociales (Instagram/@kaffievillano)

También recordó que en una ocasión, Álex le prestó un billete y cuando ella se lo quiso pagar, le dijo que no podía recibirlo por no ser nuevo.

“Siempre tiene sus arranques y sus día y todo, pero él mismo lo reconoce (...) se enojó un día conmigo porque le pedí prestados 100 pesos y se los regresé, pero como el billete era viejo (...) cuando le digo ‘oye, Álex, me dejaste el billete’ para preguntarle por qué me lo había dejado, me dice: ‘Yo te lo había dejado uno nuevo y tú me dejaste uno bien viejo’”

Ana María tardó en lograr encontrar un billete nuevo para poder pagarle. A pesar de que fue un momento extraño para ella, lo dejó pasar y nunca habló al respecto.

Ana mencionó que Kaffie habría perdido su columna Sin Lisonja también por su temperamento (Instagram @salelsoltv)

Álex Kaffie dejó Imagen Televisión por hablar de Nacho Lozano

Fue a principios de mayo que Álex Kaffie comentó que no estaba de acuerdo con la forma en que Nacho Lozano llegó a Imagen Televisión, pues pidió que en su visita a Sale el Sol sólo lo entrevistara Paulina Mercado. Mencionó que le hizo un favor a todos con esto, lo que provocó que lo regañaran.

El comunicador también fue castigado y no pudo trabajar por varias semanas, hasta que le permitieron regresar. Él se negó a retomar su trabajo y renunció, acusando que le cortaron su libertad de expresión.