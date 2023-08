Álex Kaffie excluyó a Ana María Alvarado de su felicitación a Sale el Sol

Alex Kaffie ahora estaría contra Ana María Alvarado tras dejar Sale el Sol (Instagram/@saleelsoltv)

Álex Kaffie estaría molesto con Ana María Alvarado, según dejó ver en su perfil de Instagram al felicitar a sus excompañeros de Sale el Sol, pues dijo directamente que el mensaje no era para ella.

Te puede interesar: Ana María Alvarado expondrá pruebas de los maltratos de Bárbara Torres a Talina Fernández

En la publicación destinada al matutino, el Villano de los espectáculos felicitó al equipo del programa ya que esta semana tomó las riendas un nuevo productor, Adrián Patiño. También les deseó que Sale el Sol volviera a tener el rating que hace mucho perdió.

“Sale el Sol inicia este día nueva temporada bajo el comando de una nuevo productor. Deseo sinceramente que vuelva a tener el resplandor y rating que no hace mucho poseía”, se lee en la primera parte del mensaje.

Ana María, Álex, Gustavo Adolfo Infante y Vega Biestro eran quienes conducían "Pájaros en el alambre", la sección de farándula (@saleelsoltv/Instagram)

No obstante, al externar un “abrazo a todo”, dijo que esto no estaba dedicado a Ana María Alvarado y no explicó el por qué.

“Un abrazo a todos mis excompañeros, excepto a Ana María Alvarado, de ese matutino en el que fui muy feliz”

Esto sorprendió a sus seguidores ya que él la apoyó cuando fue despedida de Todo para la Mujer, incluso se unieron para relatar cómo fueron sus experiencias trabajando con Maxine Woodside.

Kaffie no volvió a mencionar el tema en sus publicaciones (Instagram/@kaffievillano)

“Primero te ofrecías como testigo de Ana María y ahora ya no es tu amiga”, “Alex, ¿por qué enojado con Anita? Si ella siempre ha hablado muy bien de ti”, “¿Pero cómo Kaffi? ¿Qué pasó con Ana María? Pensé que tenían una buena relación”, fueron algunas de las reacciones.

Te puede interesar: Estos podcast encabezan la lista de los más populares en Apple México

No obstante, un comentario de Pedro Sola dejó entrever que se trató de algo del pasado, pues escribió: “Tiene toda la razón en cuanto a la memoria, amigo”.

Según algunos internautas, este desdén de Kaffie hacia Ana María pudo haber surgido de su despido de Sale el Sol, cabe recordar que Álex decidió dejar el matutino tras hablar de Nacho Lozano cuando éste se reintegró a Imagen Televisión. Pedrito Sola también fue uno de los únicos en mostrarse en contra de la actitud que la empresa tomó en contra de su amigo.

El presentador ha hecho otras publicaciones sobre Sale el Sol, nunca antes había hablado de su compañera (Instagram/@kaffievillano)

Por su parte, Anita no ha respondido al mensaje de su excompañero, así como Kaffie no dio más explicaciones.

¿Qué pasó con Álex Kaffie en Imagen TV?

Fue a principios de mayo cuando comenzaron los rumores de que Álex Kaffie había sido regañado en Imagen Televisión y que, incluso, le impusieron un castigo por revelar en su columna Sin Lisonja que Nacho Lozano pidió que en Sale el Sol sólo lo entrevistara Paulina Mercado, haciéndole un favor porque él no quería entrevistarlo.

Te puede interesar: Ranking Apple en México: top 10 de las canciones más escuchadas de este día

“No sé mis compañeros, pero yo ni codiciar ni ansío ni anhelo entrevistarlo”, sentenció el comunicador.

Desde ese día, no estuvo en el matutino y ninguno de sus compañeros habló sobre él.

En su momento, Ana y Kaffie fueron grandes amigos, se defendían mutuamente (Captura de pantalla: Twitter)

Ya que pronto revelaron que habría sido castigado, una de las primeras personas en mencionar su ausencia fue Ana María Alvarado, diciendo que, hasta donde sabía, su compañero se había tomado unas vacaciones.

“Álex Kaffie está de vacaciones y va a volver pronto, esta semana no, la que entra tampoco. Se va con su mami de vacaciones”, explicó Anita. Sin embargo, cuando se suponía que debía de regresar, no se presentó en el programa.

En cambio, lanzó un comunicado con el que confirmó que lo regañaron y lo castigaron sin goce de sueldo por haber hablado sobre Lozano, por tanto, renunció al canal.

“He tomado la decisión de no regresar a trabajar al canal en el que por capricho de una empleado se ‘pisa y corre’ a otro, y en donde la libertad de expresión no es la misma para Ignacio Francisco López Ramírez que para mí”, decía su misiva.