Reportaron asesinato de jornalero por presuntos elementos de la Marina en Navolato, Sinaloa

Imagen: Infobae México

El 11 de julio, Jorge Daniel y Jesús Antonio regresaban de la tienda en una motocicleta cuando una supuesta camioneta de la Secretaría de Marina (Semar) se encontró frente a ellos en Navolato, Sinaloa. Los elementos federales obligaron a los hombres a bajarse de su vehículo para presuntamente golpearlos y luego pedirles que corrieran para finalmente dispararles en la cabeza, lo que causó la muerte de uno de ellos.

La persona asesinada fue identificada como Jesús Daniel, de 33 años, mientras que su compañero, que recibió un disparo en la cabeza, es Jorge Daniel, de 44 años. Ambos son jornaleros que viven al día en los campos del municipio sinaloense.

Colectivo de víctimas narra agresión

En entrevista con Infobae México, Delia Quiroa, portavoz del Colectivo Nacional de Víctimas Diez de Marzo, detalló que Jorge vio cómo los supuestos elementos de la Marina dispararon a las piernas de Jesús Daniel.

“Jesús se cae luego y él se cae también; vienen los marinos y le pisan la cabeza (a Jorge Daniel) y le dan un tiro. Entonces ya se queda tirado ahí. No recuerda si perdió el conocimiento, el chiste es que se da cuenta que los Marinos se van y él se para como puede”, dijo la defensora de derechos humanos.

Agregó que Jorge Daniel se tomó la quijada con las manos porque el balazo que recibió le desprendió esta parte de la cara. Delia Quiroa aseguró que el hombre de 44 años caminó a la orilla de la carretera en donde un adolescente de 16 años lo encontró y lo auxilió.

La agresión de los supuestos elementos de la Marina ocurrió el martes 11 de julio sobre el tramo carretero de las sindicaturas de Buenos Aires a Villa Juárez, municipio de Navolato, en el sitio conocido como la curva de San Pedro.

“Ellos (los Marinos) piensan que todos los que andan en moto son halcones y no es así. Son localidades muy vulnerables donde la gente utiliza el medio de transporte de motocicleta porque es la más económica. O sea, no porque los muchachos anden en una moto quiere decir que andan detrás de ellos espiándolos porque pertenecen al crimen organizado y eso es lo más agravante de esta situación”, contó Delia a Infobae México.

Al lugar de la presunta ejecución extraoficial llegaron elementos de Protección Civil, la Policía Municipal y después una ambulancia de la Cruz Roja, misma que trasladó a Jorge Daniel al Hospital General de Culiacán.

Abren investigación en Fiscalía de Sinaloa

Ana Cristina Ríos, esposa de Jesús Daniel, aseguró en entrevista a Infobae México que en la versión de Jorge Daniel se menciona que una vez que su esposo estaba en el suelo herido de bala en las piernas, intentó arrastrarse para escapar del lugar; sin embargo, los Marinos le dispararon en el estómago y en la boca.

“Jorge alcanzó a ver la camioneta (de los Marinos) y también miró el número que tiene la camioneta. Él alcanzó a ver los últimos tres números que fueron 071″, narró la esposa de la víctima a esta casa editorial.

Señaló que existe evidencia en video en donde se aprecia que pasa la caravana de camionetas de la Marina cerca del lugar de los hechos, donde “en una de las tomas, creo que son tres camionetas y un camioncito; ya no está la camioneta esa que lleva la terminación 071, es cuando sale del convoy y se van solos; es cuando encuentran con Jorge y Antonio de frente”.

Cristina Ríos, quien quedó desamparada con una niña de dos años, detalló que su esposo era muy tranquilo, no se metía y no le hacía daño a las personas, al tiempo que aseguró que Jesús Daniel no pertenecía a ningún grupo criminal.

Señaló que la motocicleta donde viajaba Jesús y su amigo era propiedad de su esposo, y apuntó que se hicieron amigos porque los dos acudían a los campos de Navolato a buscar trabajo. Agregó que hasta el momento, ninguna autoridad del estado de Sinaloa se ha acercado para brindarles ningún tipo de apoyo. “Nosotros nos hemos acercado, pero no hemos tenido respuesta”.

Por estos hechos, se comenzó una investigación con el número de la carpeta CLN/UEHD/006979/2023 en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, de acuerdo con la portavoz del Colectivo Nacional de Víctimas Diez de Marzo.

Gobernador de Sinaloa acusa uniformes de la Marina clonados

Tras lo sucedido, el Colectivo Nacional de Víctimas Diez de Marzo realizó una manifestación en la glorieta de Cuauhtémoc de Culiacán, el 31 de julio, donde solicitaron al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, su intervención para que paren las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en el estado perpetradas presuntamente por elementos de la Marina Armada de México, así como el castigo a los elementos responsables de los hechos antes mencionados.

Sin embargo, ese mismo día, el gobernador Rocha Moya dijo en conferencia de prensa que “no hay elementos de la Marina en Villa Juárez” y argumentó que, con anterioridad, se han hecho decomisos de uniformes apócrifos de la dependencia de seguridad federal, como los encontrados el 26 de julio donde aseguraron 20 uniformados clonados de la Semar y armas largas.

“Qué es lo que está ocurriendo, es que hay algunos que están vistiendo con los uniformes clonados, acabamos de descubrir en el Tamarindo una patrulla clonada de la Guardia Nacional y otra de la Marina. No es en realidad que sea una acción que esté haciendo la Marina. Me dicen que están demandando que salga el grupo de la Marina de Villa Juárez, no hay grupo en Villa Juárez. Los únicos que están de la Marina están en la UNIPOL y los otros están en Topolobampo y Mazatlán. No hay en Villa Juárez ningún grupo de la Marina, por eso es muy probable que ese grupo no sea de la Marina, sino que se dedique a cosas ilícitas y se viste de marinos”, declaró.

Agregó que las personas que acudieron a la manifestación son jornaleros, pero aseguró que “hay que ver qué los mueve en realidad y vamos a estar atentos”.