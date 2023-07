¿Quién es el último líder de La Casa de los Famosos?

Aunque Emilio se quedó con los privilegios del líder semanal, todos los integrantes del Team Infierno celebraron. (Vix)

Ya comenzó la octava semana de La Casa de los Famosos México, el reality show más visto del momento. Al igual que en anteriores ocasiones, los habitantes participaron en una dinámica por el liderato semanal y, aunque muchos creían que Jorge Losa volvería a ganar, un integrante del polémico Team Infierno obtuvo el privilegio.

Todo comenzó cuando Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Emilio Osorio, Nicola Porcella, Wendy Guevara, Jorge Losa y Barby Juárez se reunieron en la sala para recibir instrucciones del juego. Los siete habitantes se llevaron una gran sorpresa cuando Odalys Ramírez y Diego de Erice informaron que esa sería la última vez que se disputarían el liderato semanal y todos los privilegios que de este derivan.

“Hoy (24 de julio) se van a enfrentar en la última prueba de líder de la temporada y el ganador, por supuesto, va a obtener los beneficios de siempre: inmunidad, salvación, van a gozar de esa suite y van a poder invitar a un roomie”, comentó el conductor.

El Team Infierno tiene la oportunidad de eliminar a uno de sus contrincantes: Jorge Losa o Barby Juárez. (Captura de pantalla/Vix)

Y es que el próximo lunes 31 de julio competirán por un lugar en la gran final de la temporada: “El ganador va obtener ese boleto dorado, ese pase, ese transporte que los consagra en La Casa de los Famosos México”.

Como era de esperarse, la información dejó boquiabiertos a todos los habitantes, quienes muy emocionados porque cada vez ven más cercano su regreso a casa se dirigieron a patio para comenzar con la última competencia por el liderato semana.

En esta ocasión, la prueba consistió en un reto de equilibrio donde los famosos debían evitar que se cayera su pelota y sólo algunos consiguieron el objetivo. Después de algunos minutos, los finalistas se posicionaron enfrente de un gran tablero con muchos carteles entre los cuales se escondía el gran premio.

Emilio Osorio quería compartir la suite con Sergio Mayer o Poncho de Nigris. (Vix)

El ganador fue nada más ni nada menos que Emilio Osorio y todos los integrantes del Team Infierno celebraron con mucha emoción. Y es que solamente habían logrado ganar el liderato semanal en dos ocasiones, pues en las demás semanas Jorge Losa y Barby Juárez se quedaron con la inmunidad.

Pero eso no fue todo, antes de que el hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio tomara la decisión de compartir la suite con uno de sus compañeros, la producción informó que serían los fans quienes elegirían a su acompañante.

“Me gustaría que fuera alguien del team, pero si no es del team también es bien aceptado. Me gustaría que fuera Poncho o el Tata (Sergio Mayer) sinceramente. Creo que han sido dos personas de las que les he aprendido mucho en este viaje”, comentó Emilio Osorio antes de enterarse que su compañera sería Wendy Guevara.

“Les voy a decir una cosa. Me siento como que muy a fuerzas porque él no me quería a mí, me siento mal, pero está bien”, declaró la influencer entre risas.

Wendy Guevara fue elegida por el público para compartir la suite con el ganador Crédito: Televisa

Fans piden exigen salida de Jorge Losa

En cuanto trascendió el triunfo de Emilio Osorio y Team Infierno, muchos fanáticos recurrieron a sus redes sociales para exigir la eliminación del Albacete. Y es que en las últimas semanas ha estado envuelto en controversia por sus triunfos constantes, supuesto romance con la productora del programa y señalamientos de fraude.

“Que bueno que Wendy siga teniendo apoyo, porque ya algunos supuestos fans se le voltearon”. “Esta semana se va Jorge”. “Adiós Albacete es tu momento ya te tocaba”. “Nosotros solo queríamos que la patrona disfrutara la última oportunidad de ir a la suite”. “La cara de la Ferka mañana jajajaja no soportará”. “Ahora si Albacete te vas”, fueron algunas reacciones en TikTok.