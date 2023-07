Hijo de Erika Buenfil y la adicción que vive a sus 18 años: “Mi cuerpo quiere un toque”

El joven de 18 años se sinceró con sus followers respecto a una adicción que está dejando atrás (Foto: Instagram)

Nicolás Buenfil, hijo de la actriz y reina del Tik Tok Erika Buenfil, compartió con sus seguidores de las redes sociales que tomó la decisión de dejar de fumar cigarros electrónicos, pues tras varios años de consumo esto le provocó afectaciones en su salud.

El joven narró en un video de TikTok cómo han sido sus primeros días tras dejar el famoso cigarrillo llamado también “vapeador”, y aseguró que no esto ha sido tan sencillo como esperaba.

“Esto no es una cosa que me enorgullezca. Me da pena. Me da coraje, pero yo llevo dos años y medio fumando vape (cigarros electrónicos). Hace seis días decidí dejarlo porque estaba afectando mi salud, en especial con las encías. Se me empezaron a ching*r. Estaban muy mal”, compartió el joven de 18 años.

Nicolás se mostró muy determinado en dejar la adicción, sin embargo se ha dado cuenta de lo difícil que ha sido para su cuerpo prescindir de las sustancias químicas del cigarro.

Erika siempre se ha mostrado cercana a su único hijo (IG: erikabuenfil50)

“En estos seis días mi mente ha estado relajada. Eso de que dicen que te da ansiedad como loco, por lo menos a mí no me ha pasado. Lo que sí es que tu cuerpo se acostumbra a una sustancia que consumías habitualmente. Se vuelve dependiente y mi cuerpo lo está pidiendo a gritos. Mi cuerpo quiere un toque de esta cosa. Lo necesita”, expresó el hijo de la popular actriz.

En el mensaje dirigido a sus contactos en la red social aconsejó a sus congéneres a que no comiencen a fumar y eviten el consumo.

“He investigado y es completamente normal estos síntomas de abstinencia, pero como consejo: si no fumas, no fumes nunca. Mantente alejado lo más que puedas de esto, y si lo haces, pues que te sirva para intentarlo”, expresó.

“Consejo del día gente, espero que se den una idea de lo que es fumar v@p3, los mantendré updateados de cómo voy, espero poder lograrlo!”, escribió en la descripción del video que compartió, disponible para el millón de seguidores con el que cuenta en su cuenta de TikTok.

El mensaje de Nicolás fue aplaudido por su famosa madre, quien le escribió un breve mensaje. “Te amo tanto, felicidades”.

Nicolás de Jesús y el encuentro con su padre en plena adolescencia

Nicolás de Jesús Buenfil López, quien nació el 2 de febrero de 2005 en Monterrey, Nuevo León, es el único hijo de la protagonista de telenovelas como Marisol y Amor en silencio, producto de su relación con Ernesto Zedillo Jr., primogénito del ex presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León.

A pesar de que el joven siempre supo quién es su padre, no fue sino hasta que tuvo 14 años, en febrero de 2019, cuando entró en contacto y pudo conocer a su papá.

Tiempo después, el joven habló de su experiencia, la que calificó como “impactante”.

El adolescente nació el 2 de febrero de 2005 (IG: erikabuenfil50)

“Cuando era chiquito me mandaba regalitos en mis cumpleaños. Me acuerdo de un carro de control remoto, pero no lo veía (a su papá) y yo quería saber si me parecía a él. Ahora que lo conozco, ¡sí nos parecemos y hasta hacemos las mismas caras! Estuvo impactante verlo”, platicó a la revista Quién en 2022.

Aunque su padre no estuvo presente durante sus primeros años y crecimiento, el joven lo calificó como “un gran hombre” y aseguró que no guarda algún sentimiento negativo en su contra.

“Ya lo perdoné, no le guardo rencor. Me gusta verlo y convivir con él junto con mis dos medias hermanas (Isabella y Victoria). Veo que las cuida y que ellas lo quieren, eso es suficiente para mí”, expresó entonces.