Ebrard prometió traer a BTS durante expo de anime

Ebrard aseguró que podría traer a BTS (TikTok @m_ebrard)

Marcelo Ebrard, ex secretario de Relaciones Exteriores, estuvo en Actopan, Hidalgo como parte de su recorrido por el país. Estuvo en varios eventos, incluida una exposición de anime.

Ebrard mostró una vez más su gusto por el k-pop y en especial por BTS. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de traer al grupo a México, el excanciller respondió: “2025, nada más que acaben su servicio militar, o 2024″.

El también aspirante a la candidatura presidencial de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) compartió su propuesta en un video de TikTok donde decenas de army´s mostraron su apoyo.

El ex canciller mostró una vez más su gusto por el k-pop

Asimismo, Ebrard utilizó su perfil en Twitter para compartir una foto de la convivencia que tuvo con jóvenes que participaron en un concurso de cosplay.

Ebrard posó con concursantes caracterizados como personajes de anime famosos como Naruto y Kimetsu no Yaiba, también conocido como Demon Slayer.

La competencia de cosplay a la que asistió el ex canciller fue parte del evento Inmortals-Con que se llevó a cabo este 8 de julio en la explanada de la Presidencia Municipal de Actopan. También hubo concursos de imitación, baile, dibujo y mascotas, así como una carrera de botargas y torneo de Yu-Gi-Oh!.

Marcelo Ebrard estuvo en concurso de cosplay (Foto: Twitter @m_ebrard)

El hecho desató reacciones positivas y negativas por el igual. En el cas de los comentarios en contra hubo algunos como: “Ya ni sabes a donde ir…”, “Neta está tratando de conseguir el voto de los chavos yendo a éste tipo de eventos”, “Lo que hay que hacer para acarrear votos” o “¿Quién te invitó? Eres un oportunista, eso eres”.

No es la primera vez que Ebrard muestra afinidad con la cultura asiática. Cuando aún estaba al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores compartió que le gusta el k-pop.

Marcelo Ebrard aseguró que entre sus grupos favoritos está justamente BTS y desde entonces no descartó buscar un acuerdo para traer a la banda surcoreana a México. Además, fue visto junto a su esposa , Rosalinda Bueso, en el concierto de Blackpink en el Foro Sol.

Ebrard no se fue de Actopan sin probar la barbacoa

A su paso por Actopan, Ebrard acudió a la Feria de la Barbacoa para convivir con los comerciantes y probar el delicioso platillo.

Ebrard también asistió a la Feria de la Barbacoa (Foto: Twitter @m_ebrard)

El ex canciller compartió que probó un taco de barbacoa preparada por un hombre que ha ganado en cinco ocasiones el concurso en la exposición.

“Con Panchito, 5 veces campeón de la Feria de la Barbacoa en Actopan, Hidalgo. Es extraordinaria”, publicó este sábado en su cuenta de Twitter.

Días atrás una botarga de Marcelo Ebrard estuvo presente en el evento durante la presentación de Sonido Pirata. La persona subió al escenario con una máscara que representaba el rostro del excanciller para bailar al ritmo del sonidero junto a Cholondrina, Pequeña Nicole y Medio Metro.

De tal forma los hidalguenses mostraron simpatía hacia el aspirante a la candidatura presidencial rumbo a las elecciones 2024. Por el contrario, en Cuernavaca tuvo en recibimiento menos amable.

Una comerciante le pidió al excanciller retirarse del mercado para continuar trabajando Credito:Tiktok@agenciapmnoticias

Ebrard estuvo en el mercado Adolfo López Mateos en la capital de Morelos, en donde algunos vendedores mostraron inconformidad con su presencia. Una comerciante incluso le exigió que se fuera y los dejara trabajar.

“¡Que se tome su foto y se haga a un lado, por que estamos trabajando! Nada más viene hoy y si llega a la Presidencia, jamás lo vamos a volver a ver, jamás”, gritó la mujer.

El ex canciller se limitó a responder que la vendedora no tenía argumentos para asegurar que no volvería a visitar el mercado si se convierte en presidente. Después de eso se retiró en medio de porras por parte de sus simpatizantes.

La situación quedó registrada en un video subido a la plataforma TikTok, donde alcanzó miles de reproducciones.