Enrique de la Madrid se mantiene firme en la contienda presidencial: “No me bajo”

El exfuncionario levantó la mano para participar en la sucesión presidencial desde 2021 (Cuartoscuro)

Enrique de la Madrid Cordero, extitular de la Secretaría de Turismo (Sectur), anunció que continuará aspirando a la candidatura a la Presidencia de la República, al interior del proceso interno del Frente Amplio por México, además de que buscará contar con el apoyo de aquellos que han declinado en el camino rumbo al 2024.

Te puede interesar: ¿Otro fuera? De la Madrid despertó sospechas de renuncia a la contienda presidencial de la oposición

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el exfuncionario compartió un video de casi dos minutos en donde reconoció que existen obstáculos que vencer en su camino a ser candidato presidencial; sin embargo, recalcó que él no se baja de contienda y tiene la esperanza de vencer.

“Como les comentaba esta mañana, la vida está llena de obstáculos, pero cuando el objetivo es construir el mejor México posible, no hay obstáculo imposible. Ante la duda e incertidumbre les quiero decir que yo no me bajo, que seguiré adelante, que venceremos”, explicó.

Te puede interesar: A 23 años del triunfo del PAN en la presidencia: de la rivalidad a la alianza con el PRI

Información en desarrollo...