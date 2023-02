La crítica de una conductora de TV a Diego Cocca que generó burlas

La conductora María Julia reprochó la salida de Diego Cocca de Tigres (Instagram/ @diegomartincocca1// Twitter/ @telediariomty)

El club Tigres tuvo que realizar un drástico cambio en su plantilla luego de que Diego Cocca aceptó el cargo de director técnico de la selección mexicana. Mauricio Culebro, director deportivo del equipo, confirmó la salida del estratega argentino y le dio la bienvenida a Marco Antonio Chima Ruiz, quien tomará el puesto para el resto del Clausura 2023.

La razón detrás del despido de Diego Cocca de Tigres Mauricio Culebro dejó en claro que dentro del equipo de la UANL necesitan a personas comprometidas, así que confirmaron que se irá a la selección mexicana VER NOTA

Aquella decisión impactó en la afición del conjunto del Volcán, por lo que diversos fanáticos expresaron su inconformidad con la decisión de Cocca, pero, entre las diversas reacciones sobresalió la de una presentadora de televisión de Monterrey, María Julia Lafuente, también conocida como la Licenciada María Julia.

▶️ “Solamente le pedí una cosa, que respetara nuestra historia y nuestros colores, a menos de tres meses usted se va por la puerta de atrás", la Licenciada manda mensaje a #DiegoCocca



📺 #TelediarioMediodía con @licmariajulia, @luiscarlosortiz y @Erik_Reportero ⭐ pic.twitter.com/a3n8LcjV2X — @telediariomty (@telediariomty) February 9, 2023

La colaboradora de Multimedios lamentó que Diego Martín Cocca haya elegido al equipo nacional por encima de los felinos de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) por lo que le reprochó la “petición” que lanzó María Julia Lafuente cuando llegó al club en noviembre del año pasado, en la cual le solicitó respetar la historia del club.

Javier Alarcón comparó al Chapulín Colorado con Diego Cocca y la selección mexicana Tigres se adelantó al anuncio oficial de la FMF y dio a conocer que el entrenador argentino tomará las riendas de la selección mexicana absoluta de cara al Mundial de 2026 VER NOTA

“Señor Diego Cocca, yo le pedí a usted —o mejor dicho— yo le di a usted la bienvenida el pasado 16 de noviembre del 2022 y le dije que llegaba a un equipo pasional, con grandes jugadores, una afición incomparable […] ¡solamente le pedí una cosa, una sola cosa, señor Cocca!, que respetara nuestra historia, nuestra identidad y nuestros colores”, fueron las palabras de la conductora de noticias.

(captura Twitter)

(captura Twiter)

Bajo esa misma idea mostró su enojo y consideró que Diego Cocca se va de Tigre por “la puerta de atrás”. Y es que el enojo de la licenciada María Julia lo externó en vivo durante el noticiero vespertino.

“Nunca abandonarnos y en menos de tres meses, ¡usted se va por la puerta de atrás!. Porque hubiera sido tan sencillo hablar de frente y con la verdad, pero usted optó por otro camino, pero no voy a dedicar más tiempo a hablar de los que ya no están”

(captura Twitter)

Sin embargo, su discurso no fue bien recibido por todo el público ya que la manera “pasional” con la que la periodista reprochó la decisión del argentino generó burlas entre los seguidores de la Liga MX. Por los argumentos que expresó la periodista causó que los internautas viralizaran su video pero solo para mofarse de ella y de la afición de Tigres.

Diego Cocca será el nuevo director técnico de la selección mexicana Nuevamente el Tri estará dirigido por un técnico extranjero para el Mundial de 2026, el perfil de Cocca habría convencido al comité de dueños por encima de Guillermo Almada y Miguel Herrera VER NOTA

“Ya quítenle el micrófono”, “jajaja estoy al borde del llanto”, “historia, jajaja” “como si Cocca lo fuera a ver”, “¿y quién es esta doña para andar pidiendo cosas?”, fueron algunos de los comentarios que recibió la licenciada María Julia.

(captura Twitter/@mmdeportesmx)

Pero, el tema no paró ahí ya que incluso otros colaboradores de medios deportivos también se “avergonzaron” de la manera en la que la televisión de Monterrey tomó la noticia de Diego Cocca. Tal fue el caso del columnista Francotirador de Récord quien también compartió su opinión de la situación.

“Alguien ya pásele un pan a la señora y explíquele que sus TI-GUE-RES corrieron a Cocca y que se va a la Selección, la puerta más grande que hay en este país... Muchas lágrimas en San Nico... En fin, Multimiedos”.

Poco a poco fueron surgiendo más comentarios sobre cómo reaccionó la presentadora de noticias ya que no ocultó su fanatismo por la escuadra de San Nicolás de los Garza.

El Francotirador se burló de la reacción de la licenciada María Julia (Twitter/ @franco_record)

Cabe resaltar que no sería la primera vez que la licenciada María Julia se vuelve viral por sus ácidos comentarios, ya que durante la pandemia por COVID-19 en México también se popularizó un video en el que criticó a todas las personas que no usaban cubrebocas o no respetaban las medidas sanitarias.

Otro momento que generó críticas fue durante el caso de la joven Debanhi ya que la periodista puso en duda las declaraciones del padre.