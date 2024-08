Heroico rescate: policía rompe ventana para salvar a perro de una muerte segura dentro de un automóvil caliente

Oficiales del departamento de policía rescataron al perro de la muerte dentro de un automóvil caliente. (Instagram/pinellassheriff)

Oficiales de la Pinellas Sheriff’s Office (PSO) de Florida, Estados Unidos, se volvieron héroes tras romper la ventana de un vehículo y salvar a un pequeño perro de pelaje marrón de una muerte segura a causa de las altas temperaturas. El dramático rescate tuvo lugar el 2 de agosto y fue captado en video por una de las cámaras corporales de los uniformados y compartido en redes sociales recientemente.

Al inicio del clip se observa a los policías asomarse a través de una de las ventanas del vehículo tipo SUV para confirmar la presencia del animal. Tan pronto como ubican dónde está y, después de una breve señal e indicar que “tiene autorización”, uno de los oficiales rompe el cristal con ayuda de un bastón.

Los vidrios salen volando al interior del automóvil y uno de los uniformados se asoma para tratar de ayudar a la mascota, quien se encuentra escondida en el suelo, delante de los asientos traseros.

Su segunda oportunidad llegó a tiempo

Para sacarlo del automóvil tuvieron que romper una de las ventanas.

“Odiamos cuando tenemos que hacer esto”, es el título con el que empleados de la oficina del sheriff dieron a conocer la situación a sus seguidores. En el video informaron que aquel día recibieron la alerta de un ciudadano, quien, a su vez, observó al animal atrapado. El vehículo estaba cerrado y las ventanas arriba, el perro jadeaba y mostraba signos obvios de estrés.

En cuanto abren la puerta, los oficiales se acercan al animal de compañía mientras le dicen palabras de aliento. El perro parecía entender que habían llegado a rescatarlo, pues, aunque estaba un poco temeroso, no luchó cuando la cargaron.

La mascota se mostró aliviada en cuanto los oficiales abrieron la puerta del vehículo.

“Ahora estarás bien, bebé”, se escucha decir a uno de los policías mientras traslada al animal a la patrulla, donde pudo refrescarse con ayuda del aire acondicionado y de un poco de agua que le ofreció el oficial.

“Tu vehículo puede calentarse hasta 20 grados en sólo 10 minutos. El calor de Florida puede ser muy incómodo para cualquiera. Entonces, si no se siente bien para ti, tampoco es bueno para una mascota o niño”, escribieron los encargados de las redes sociales de la oficina del sheriff.

Señalaron que dejar las ventanas entreabiertas “no ayudan mucho”, por lo que no debería ser una opción a considerar. Informaron que el cachorro no sufrió heridas graves ni afecciones que pusieran su vida en riesgo, sin embargo, lamentaron que no todas las situaciones acaban igual de bien.

Un futuro brillante le espera

Le dieron un poco de agua y la colocaron dentro de una patrulla para que pudiera refrescarse.

En cuanto estabilizó su temperatura y mostró signos inmediatos de mejoría, el perro fue trasladado al edificio de control animal del condado para recibir cuidados y tratamiento. Los dueños fueron encontrados dentro del juzgado y admitieron haber dejado a su mascota dentro del vehículo, por lo que fueron imputados con cargos por maltrato animal.

“Si no está bien para ti, tampoco lo está para ellos. Nunca dejes a una mascota o niño dentro de los vehículos”, escribieron en los subtítulos del clip.

Algunos de los seguidores de la dependencia se pronunciaron en contra del actuar de los dueños de la mascota, hubo incluso quien celebró que les fueran imputados cargos por crueldad animal, no obstante, preguntaron acerca de la custodia del perro.

“Parte del castigo por ello debería exigir que la persona responsable o ‘irresponsable’ se siente en un automóvil completamente vestida a la misma hora del día durante el mismo período de tiempo”, escribió uno de los seguidores de la cuenta de Instagram de la oficina del Sheriff.

Mientras que muchas personas más aseguraron que hay gente que no debería tener derecho a ser dueña de animales.