Una segunda oportunidad: decenas de perros, gatos y otros animales son rescatados de vivir en condiciones horribles

El departamento de control animal de Woodbridge atendió una llamada sobre 20 perros y otras mascotas en pésimas condiciones. (Facebook/Woodbridge Regional Animal Control)

Los oficiales del Woodbridge Regional Animal Control (WRAC), oficina encargada de proteger a los seres sintientes basada en Connecticut, Estados Unidos, se vieron involucrados en el rescate de 23 perros, otros 20 gatos, 7 conejos y un conejillo de indias que eran mantenidos en pésimas condiciones de salud.

La historia tuvo lugar la madrugada del 10 de agosto, cuando los funcionarios recibieron una llamada del Woodbridge Police Department (WPD), quienes informaron que había un residente que deseaba entregar sus 14 perros en el refugio local.

Al llegar descubrieron que en total habían 20 perros distribuidos entre cinco jaulas pequeñas dentro de la residencia, por lo que hablaron con el dueño para convencerlo de entregar a todos sus animales, según informaron con un comunicado en redes sociales.

Una segunda oportunidad para las mascotas maltratadas

la gran mayoría de los animales de compañía estaban en pésimas condiciones y sufrían múltiples afecciones.

Agradecieron también el apoyo de otras agencias locales como North Haven Animal Control, East Haven Animal Shelter, East Haven CT y Friends of the New Haven Animal Shelter, quienes ayudaron a rescatar y darle una mejor vida a los seres sintientes.

Hasta el momento de dicha publicación, los oficiales indicaron que incautaron 23 perros, 20 gatos y “gatitos”, no obstante, éste número podría aumentar, pues aún se encontraban en proceso de capturar a otros animales libres en el lugar. También rescataron a 7 conejos y un conejillo de indias.

“Cualquier ayuda sería muy apreciada para alimento húmedo para perros y gatos, así como cualquier otro suministro que apoye en esta situación. Los cargos de crueldad animal fueron emitidos hoy y es una investigación en curso”, se lee en el post de Facebook del WRAC.

Entre las mascotas habían perros, gatos, conejos y conejillos de indias.

Más tarde, Jessica Moffo, directora del control de animales de la ciudad, comentó en un video de seguimiento sobre el estado de salud de las mascotas e indicó que aún era necesario que aseguraran a aproximadamente 30 gatos del hogar.

Por el momento, el dueño de los animales de compañía, quien hasta ahora permanece en el anonimato, enfrenta 22 cargos de crueldad animal, de acuerdo con reportes de la agencia de noticias Associated Press (AP).

Moffo declaró en el video que la situación era “un desastre” y lamentó que pasara, pues “esto no debería haber sucedido”.

Algunas de las mascotas se encuentran bajo la protección de voluntarios de algunos refugios y centros de rescate de todo Connecticut, sin embargo, los funcionarios siguen a la búsqueda de donaciones en especie para apoyarlos. “El pueblo dio un paso adelante hoy”, aseguró la oficial del control de animales.

Un gran apoyo de la comunidad

Algunos de los seguidores de la cuenta del WRAN dieron un paso adelante y se hicieron presentes en la sección de comentarios de la publicación original. Hubo incluso quien preguntó si existía una lista de deseos que pudieran consultar para saber con qué ayudarlos.

Preguntaron sobre el horario en el que podrían recibir la comida o suministros y agradecieron sus esfuerzos al darle una segunda oportunidad a las mascotas necesitadas.

“No sé qué me sorprende más, el número, la condición o que las 5 horas parece un buen momento para deshacerse de ellos. Supongo que por lo menos no los tiraron en algún lugar del bosque”, escribió una de las seguidoras del servicio de control animal.

Otras personas apelaron al lado “feliz” de la historia al comentar que los “pobres animales” recibirán el mejor de los cuidados a partir de ahora. “Estoy tan contenta de que el dueño los haya entregado”, escribió una de las seguidoras.

“Espero que los cargos traigan algo que no sea una multa. Esto es tortura y los cachorros quedan marcados de por vida”, “Ojalá se les acuse (a los responsables) y se les haga responsables. Pobres bebés”, fueron algunas de las respuestas con las que pronunciaron su deseo de justicia.

Con información de Associated Press (AP)