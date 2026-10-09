‘Ultima’ volverá a Richard Garriott en 2027 tras 35 años bajo control de Electronic Arts

Richard Garriott

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El diseñador Richard Garriott confirmó que recuperará oficialmente en 2027 los derechos de autor de Ultima, la influyente serie de juegos de rol que vendió a Electronic Arts (EA) junto con su estudio en 1992. Garriott ya notificó a la editora y mantiene conversaciones activas para determinar si ambas partes pueden trabajar juntas en futuros proyectos.

La ley que permitirá recuperar Ultima

El mecanismo citado por Garriott es el Artículo 203 de la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos. Según explicó en una entrevista con Jesse Petrilla, esta norma permite que el titular original termine una cesión de copyright después de 35 años, siempre que cumpla con el proceso de notificación correspondiente.

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Garriott indicó que no necesita pagar para recuperar esos derechos. El requisito central, según su explicación, era avisar a Electronic Arts con un año de anticipación. El diseñador aseguró que envió esa comunicación en abril y que la respuesta de EA reconoció la aplicación de la ley y confirmó que actuaría de acuerdo con ella.

El plazo encaja con la operación realizada en 1992, cuando Garriott vendió Origin Systems y Ultima a EA por 30 millones de dólares. Al cumplirse los 35 años en 2027, la transferencia podrá terminar y el creador volverá a decidir qué ocurre con la propiedad que inició décadas atrás.

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Hasta ahora, Electronic Arts mantenía la capacidad de producir y autorizar proyectos relacionados con la serie. La recuperación anunciada cambia quién tendrá el control de los derechos de autor, aunque las conversaciones abiertas indican que Garriott no descarta colaborar con EA después de la reversión.

Reediciones, secuelas y conversaciones con EA

Garriott señaló dos posibilidades concretas. La primera es volver a publicar los primeros títulos de Ultima, una parte del catálogo que podría quedar nuevamente bajo su control. La segunda es desarrollar continuaciones, algo que abriría la puerta a una nueva entrega después de décadas sin un juego principal.

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El diseñador todavía no definió qué camino seguirá. Dijo que dispone de casi un año para precisar qué significará la recuperación y cómo administrará su principal línea de productos. Tampoco anunció equipos de desarrollo, fechas de lanzamiento ni plataformas para posibles reediciones o secuelas.

Las conversaciones con EA permanecen activas y tienen como objetivo explorar proyectos conjuntos. Este dato introduce una particularidad en el proceso: aunque Garriott recuperará los derechos, ambas partes podrían alcanzar un acuerdo para seguir trabajando con la franquicia. Por ahora, no se informó qué tipo de producción están evaluando ni cuándo comunicarían una decisión.

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Para los jugadores, la consecuencia más inmediata es la posibilidad de que los títulos antiguos vuelvan a publicarse bajo la dirección de su creador. Una secuela también es legalmente posible según Garriott, pero todavía no existe un proyecto confirmado. La única fecha establecida es 2027, cuando la recuperación de los derechos será oficial.

Ultima Online

Una serie clave para los primeros juegos de rol

Ultima es considerada una de las series más influyentes de la primera etapa de los videojuegos de rol. Sus entregas ayudaron a establecer recursos asociados con la exploración y la construcción de mundos, elementos que luego se volvieron habituales dentro del género.

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Después de comprar Origin Systems, EA publicó varios juegos durante la década de 1990, incluido Ultima Online. Este último fue un MMO, es decir, un juego multijugador masivo en línea capaz de reunir a numerosos usuarios en un mismo entorno persistente. En 2000, la editora canceló los proyectos de Origin y Garriott abandonó la empresa.

El diseñador fundó más tarde Destination Games, estudio que trabajó con la editora surcoreana NCsoft en el MMO Tabula Rasa. El juego apareció en 2007 y cerró en 2009 después de registrar ventas decepcionantes. Durante ese período, Garriott también viajó como astronauta privado y pasó 12 días en la Estación Espacial Internacional en 2008.

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EA intentó recuperar la serie mediante dos proyectos gratuitos. El más reciente fue Ultima Forever, lanzado en 2013. La última entrega principal continúa siendo Ultima IX, publicada en 1999.