Marvelous fecha ‘Muramasa: Revenant Blades’, el remaster de Vanillaware

Muramasa: Revenant Blades

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Una prueba de una hora de Muramasa: Revenant Blades permitió conocer cómo Marvelous y Vanillaware actualizaron el RPG de acción lateral para las plataformas actuales. El remaster se lanzará el 4 de febrero de 2027 en PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y PC mediante Steam, con resolución 4K, cambios en el sistema de combate y textos en español por primera vez en la saga.

Un clásico liberado de sus antiguas plataformas

Muramasa: Revenant Blades recupera un juego que hasta ahora permanecía vinculado a Wii, donde apareció como Muramasa: The Demon Blade, y a PS Vita, que recibió la versión ampliada Muramasa Rebirth. Su regreso mantiene la acción en dos dimensiones, los escenarios inspirados en el período Edo y el estilo visual dibujado a mano que caracteriza al estudio japonés.

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La principal mejora gráfica es el aumento de resolución hasta 4K. Durante la sesión, la imagen se mostró limpia y definida, sin artefactos visibles derivados del reescalado. La prueba tampoco presentó errores ni problemas técnicos importantes, aunque se trató de una versión previa y limitada a una hora de juego.

El comienzo sigue una estructura lineal: el personaje avanza hacia la derecha, derrota grupos de enemigos y queda encerrado en algunas pantallas hasta terminar el combate. Más adelante aparecen rutas ramificadas, aldeas, cuevas y playas. El mapa se completa al recorrer cada zona e incluye un indicador para localizar el próximo objetivo principal. Esta organización se acerca al formato metroidvania, basado en explorar áreas conectadas y abrir nuevas rutas durante el progreso.

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Espadas que se desgastan y habilidades que permanecen

La demostración permitía escoger entre los dos protagonistas originales, Momohime y Kisuke, y jugar el comienzo de sus respectivas historias. El movimiento incluye saltos, cambios de dirección en el aire, carreras rápidas y maniobras evasivas. Los ataques pueden encadenarse tanto en el suelo como durante un salto, mientras cada arma dispone de una técnica especial.

El sistema permite llevar hasta tres espadas equipadas y alternar entre ellas mediante accesos rápidos. Las armas pierden durabilidad al atacar o bloquear; cuando se degradan, causan menos daño y pueden romperse. El cambio entre espadas es ágil, al igual que el uso de objetos, pero la penalización obliga a vigilar el estado del equipo en medio de los enfrentamientos.

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La novedad más relevante afecta a las artes secretas. Después de usar una espada y dominarla mediante experiencia, su habilidad especial queda disponible para equiparla con otras armas. El jugador podrá seleccionar seis artes distintas: tres destinadas al combate terrestre y otras tres para ataques aéreos. Así, una técnica útil deja de estar atada para siempre a la espada con la que se obtuvo.

Los enemigos comunes de las primeras zonas pueden eliminarse con cadenas básicas y esquivas, pero los samuráis con sombrero de paja exigen bloquear sus golpes antes de responder. En la dificultad elevada, confundir los botones de salto y bloqueo puede resultar mortal. También será conveniente reunir objetos curativos y recursos antes de las batallas numerosas, aunque la prueba indicó que los jugadores con suficiente precisión podrán superar muchos combates obligatorios sin detenerse a acumular experiencia.

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Muramasa: Revenant Blades

Seis protagonistas, voces nuevas y traducción al español

La versión completa tendrá seis personajes jugables. A Momohime y Kisuke se sumarán Okoi, Gonbe, Arashimaru y Rajyaki, protagonistas de las cuatro historias incluidas en Genroku Legends. Este contenido apareció originalmente como DLC de Muramasa Rebirth y ofrece estilos de juego propios para cada personaje.

Las cuatro campañas adicionales no estuvieron disponibles en la sesión de prueba, pero Marvelous confirmó que podrán iniciarse desde el principio. No será necesario terminar primero las aventuras principales de Momohime o Kisuke, lo que permite elegir cualquiera de las seis historias sin completar requisitos previos.

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Muramasa: Revenant Blades conservará las voces japonesas e incorporará doblaje en inglés. También será la primera edición del juego con textos en español, una diferencia importante frente a sus lanzamientos anteriores. La ausencia destacada es Xbox: el remaster no fue anunciado para sus consolas, pese a que Unicorn Overlord, el trabajo más reciente de Vanillaware, sí llegó a esa plataforma.

El lanzamiento mundial está programado para el 4 de febrero de 2027 en PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y PC.

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