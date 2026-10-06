Michael Myers lleva una de sus máscaras más criticadas a ‘Halloween: The Game’

Halloween: The Game presenta un nuevo tráiler.

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IllFonic reveló la primera gran actualización posterior al lanzamiento de Halloween: The Game, que llegará el 27 de octubre a PlayStation 5, Xbox Series y PC. El contenido incorporará como DLC de pago dos apariencias de Michael Myers basadas en Halloween 5: La venganza de Michael Myers y Halloween de 2018, junto con el mapa gratuito Tower Farm, dos civiles jugables y un paquete de disfraces.

Una máscara discutida durante décadas

La principal novedad es el aspecto de Michael Myers tomado de Halloween 5, película estrenada en 1989. Su máscara se alejó del diseño popularizado por la cinta original de John Carpenter: tiene un rostro más alargado y rasgos definidos que provocaron críticas entre los seguidores de la franquicia. Con el paso de los años, terminó convertida en una de las versiones más discutidas del asesino.

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IllFonic venderá este aspecto por 9,99 dólares. El mismo día ofrecerá, al mismo precio, la versión de Michael Myers correspondiente a la película de 2018 producida por Blumhouse. Ambos modelos se comprarán por separado.

El diseño de las máscaras está supervisado por Christopher Nelson, ganador de un premio de la Academia y responsable de esculpir las utilizadas en la trilogía cinematográfica más reciente. La participación del artista busca mantener los detalles propios de cada etapa del personaje, incluida la apariencia que generó rechazo tras el estreno de la quinta película.

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La inclusión de esa máscara está vinculada con el tema general de la actualización. El nuevo escenario gratuito también toma como referencia los ambientes rurales de Halloween 5, en lugar de concentrarse en las calles residenciales asociadas habitualmente con Haddonfield.

Tower Farm cambia las calles por campos de maíz

Tower Farm estará disponible sin costo adicional para todos los propietarios del juego. El mapa traslada las partidas a una comunidad agrícola situada en las afueras de Haddonfield, con carreteras rurales, campos de maíz, casas de campo, graneros, cobertizos y una estación de servicio que funciona como punto de referencia.

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Su diseño abierto facilitará la orientación, pero dejará a los civiles expuestos durante los desplazamientos. Las cunetas, la hierba alta, las pacas de heno y el equipamiento agrícola servirán como escondites temporales o lugares desde los cuales Michael Myers podrá preparar una emboscada. Los edificios permitirán interrumpir una persecución, recuperar el aliento y buscar otra ruta de escape.

El escenario incluirá un festival de la cosecha, un campamento de caravanas, jardines con calabazas, sótanos y patios rurales iluminados por las últimas horas del día. Estos espacios reemplazarán las viviendas urbanas del mapa tradicional y modificarán las rutas disponibles durante las partidas.

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Halloween: The Game utiliza una estructura de terror multijugador asimétrico 1 contra 4. Esto significa que los participantes tienen capacidades y objetivos diferentes: una persona controla a Michael Myers, mientras las otras intentan sobrevivir, escapar y proteger a los habitantes del área.

Jared Gerritzen, director creativo de IllFonic, explicó el cambio de escala y ambientación: “1978 fue solo el principio. Con el mapa The Tower Farm, llevamos el terror de ese primer evento en Haddonfield a un lugar más abierto donde no hay dónde esconderse salvo en la oscuridad, justo donde Michael Myers es más fuerte”.

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Halloween: The Game

Civiles, disfraces y contenidos para el primer año

La actualización también añadirá a Michelle y Eugene mediante un paquete de personajes civiles que costará 9,99 dólares. La información difundida por IllFonic no detalló todavía sus habilidades ni las diferencias jugables frente a los supervivientes disponibles desde el lanzamiento.

Otro paquete, también valorado en 9,99 dólares, incorporará 14 disfraces de Halloween, uno para cada personaje, además de distintas variantes de color. Estos contenidos serán independientes de los dos aspectos de Michael Myers, por lo que cada artículo o paquete tendrá su propia compra.

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El mapa Tower Farm será la parte gratuita de esta primera tanda. Esa separación permitirá que toda la comunidad acceda al nuevo escenario y mantenga unida la selección de partidas, mientras las máscaras, los civiles y los disfraces quedarán como contenidos opcionales de pago.

Halloween: The Game ya está disponible en PlayStation 5, Xbox Series y PC. IllFonic indicó que la actualización del 27 de octubre abrirá el primer año de soporte posterior al lanzamiento, con más actualizaciones gratuitas y DLC de pago previstos para los meses siguientes.

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