Lionsgate inicia el casting global de protagonistas para su película live-action de Naruto

(TV Tokyo)

El universo de Naruto, una de las franquicias de manga y anime más influyentes de las últimas décadas, se prepara para dar el salto al cine con una película de acción real dirigida por el estadounidense Destin Daniel Cretton. Lionsgate, el estudio a cargo del proyecto, anunció oficialmente la apertura de un casting internacional para seleccionar a los actores de los papeles principales: Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y Sakura Haruno.

Esta decisión marca el inicio formal de la preproducción y amplía la búsqueda de talento más allá de Japón, creando nuevas oportunidades tanto para actores como para las comunidades de fans globales que siguen la saga creada por Masashi Kishimoto desde 1999.

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Importancia de la franquicia y expectativas sobre la película

Desde su primera publicación en la revista Weekly Shonen Jump, Naruto se consolidó como un fenómeno cultural que ha cruzado fronteras. Las 250 millones de copias vendidas en más de 60 países reflejan el impacto de una obra que, además de su manga, cuenta con adaptaciones a series animadas, videojuegos y una extensa línea de productos derivados. La expectativa que rodea la adaptación cinematográfica es muy alta, en parte debido a los numerosos intentos previos de llevar la historia al cine. Lionsgate retomó el proyecto con seriedad en febrero de 2024 después de intentos fallidos desde al menos 2014. El inicio formal de la búsqueda de los protagonistas constituye el avance más importante en casi una década de rumores y desarrollos interrumpidos.

La dirección creativa está en manos de Destin Daniel Cretton, conocido por su labor en Shang-Chi y la próxima Spider-Man: Brand New Day. Masashi Kishimoto, autor de Naruto, ha compartido públicamente su impresión sobre la elección de Cretton, mostrando su entusiasmo y sorpresa por lo que considera un “milagro” para su obra. Según declaraciones recogidas por medios estadounidenses, Kishimoto confía en que la colaboración con Cretton permitirá que sus personajes cobren vida en el cine de manera auténtica y con compromiso.

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Casting internacional para los personajes principales

El casting abierto anunciado por Lionsgate representa un cambio respecto a adaptaciones anteriores de manga, generalmente restringidas a intérpretes japoneses o de regiones específicas. En esta ocasión, la productora ha especificado que la convocatoria es mundial, lo que responde tanto al alcance internacional de la franquicia como a la intención de encontrar actores capaces de encarnar convincentemente a los carismáticos miembros del equipo 7, sin limitaciones estrictas de origen étnico o geográfico. Este enfoque es similar al adoptado recientemente con One Piece, reconocida también por su audiencia global.

Por el momento, la búsqueda se limita a los roles de Naruto, Sasuke y Sakura, mientras que la selección del elenco secundario se prevé para etapas posteriores. Destin Daniel Cretton expresó su entusiasmo por iniciar una búsqueda mundial para el Equipo 7 y llevar el universo de Naruto a la gran pantalla. Esta estrategia no solo busca atraer al mejor talento disponible, sino que también ofrece nuevas oportunidades a actores emergentes, reflejando la intención de lograr una conexión genuina entre los intérpretes y el público internacional.

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Producción, plazos y retos de la adaptación en acción real

El equipo responsable de la película cuenta con Destin Daniel Cretton como director y guionista, y con reconocidos productores como Avi Arad, Ari Arad y Emmy Yu de Arad Productions, junto al propio Cretton y Jeyun Munford de la compañía Hisako. Jeremy Latcham también participa como productor. Esta estructura organizativa asegura un respaldo industrial robusto, fundamental para afrontar la complejidad narrativa y visual del mundo de Naruto.

A pesar de esto, el estreno de la película todavía parece lejano. Aunque la fase de preproducción ya ha comenzado, la confirmación del reparto y la posterior organización del rodaje podrían traducirse en varios años de trabajo. Voceros de la industria estiman que el estreno podría tener lugar entre 2028 y 2029, dependiendo del progreso de la producción y de la resolución de los retos logísticos habituales en proyectos de esta envergadura. Aunque la espera puede parecer extensa para los aficionados, la transparencia del proceso y la implicación directa de Kishimoto ofrecen garantías de fidelidad y calidad.

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Repercusiones para los fans y tendencias en adaptaciones de manga y anime

La adaptación cinematográfica de manga y anime ha dado resultados variados en Hollywood, con proyectos como Dragon Ball Evolution que fueron criticados por su falta de respeto al material original y su desconexión cultural. En contraste, la mayor participación de creadores japoneses y la apertura de castings internacionales, como ocurre ahora con Naruto, reflejan una tendencia a respetar más fielmente la obra original y a considerar a las comunidades de seguidores que la respaldan.

El apoyo explícito de Masashi Kishimoto a la adaptación y su interés en el proceso de selección de actores principales es interpretado por muchos fans como una señal positiva. Al confiar la dirección a un cineasta con experiencia en películas de acción y en colaboración con franquicias relevantes, los productores buscan un equilibrio entre el espectáculo visual, el desarrollo de personajes y la fidelidad narrativa. El desenlace de esta estrategia podría marcar un precedente importante para futuras adaptaciones de obras destacadas del manga y el anime.

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Para los seguidores de Naruto, la película representa al mismo tiempo una oportunidad y un desafío: la posibilidad de ver a sus personajes en una nueva dimensión, pero también el temor de que la adaptación se aleje demasiado del espíritu original. La convocatoria mundial refuerza la idea de que el mundo ninja creado por Kishimoto pertenece ya a una audiencia global, capaz de reconocer y exigir adaptaciones que respeten la riqueza del manga y sus valores universales.