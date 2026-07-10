Id Software quiso rescatar Perfect Dark y propuso un juego estilo John Wick antes de despidos en Xbox

11/12/2020 Perfect Dark. Xbox ha anunciado Perfect Dark en el marco de los Game Awards, donde la compañía tecnológica ha compartido novedades sobre sus franquicias y videoconsolas, como la llegada de Microsoft Flight Simulator a las nuevas videoconsolas el próximo verano. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA XBOX

id Software, el estudio emblemático detrás de títulos como DOOM y Quake, ha enfrentado graves consecuencias tras los despidos masivos realizados por Xbox en 2026. Entre los proyectos que el estudio propuso antes de la reducción de personal, se encontraban iniciativas ambiciosas como un nuevo Perfect Dark y un juego de acción con inspiración noir al estilo John Wick. Ninguna de estas ideas fue aprobada, lo que resultó en el despido de 136 empleados y dejó al equipo, históricamente influyente en el sector, con el menor número de integrantes en su historia.

Proyectos de id Software no aprobados por Xbox

Después de su éxito con DOOM: The Dark Ages en 2025, id Software buscó diversificar su portafolio. El estudio presentó a Xbox varias propuestas con la intención de aprovechar su experiencia en juegos de disparos en primera persona. Uno de los proyectos más importantes era revitalizar Perfect Dark, una saga significativa para Xbox que había tenido un intento de resurgimiento fallido tras el cierre de The Initiative. El equipo consideraba que su motor gráfico id Tech, que sus programadores han calificado como el más adecuado para juegos de este género, sería la base perfecta para darle un nuevo enfoque a la franquicia.

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Otra propuesta relevante provenía de Hugo Martin, director de la saga DOOM, quien imaginó un título de acción noir, de nombre clave Fury, inspirado en la franquicia John Wick. Fury estaba ambientado en escenarios urbanos que evocaban escenas criminales de Luisiana y Chicago, y proponía una combinación de tiroteos y artes marciales con el ritmo acelerado característico de los juegos de id. Además, el estudio sugirió un proyecto centrado en robots y supervivencia, junto con nuevos contenidos descargables y modos cooperativos para DOOM: The Dark Ages. Sin embargo, Xbox rechazó y archivó todas estas ideas.

Consecuencias de los despidos para la industria y la comunidad

El mayor impacto de la negativa a estos proyectos fue humano. En diciembre de 2025, id Software contaba con 185 empleados; para julio de 2026, esa cifra había disminuido a solo 49, según reportes. La imposibilidad de avanzar con proyectos propios dejó al estudio sin una dirección clara de desarrollo, lo que originó los recortes de personal. La noticia generó desilusión entre los seguidores de la industria, quienes esperaban tanto el relanzamiento de Perfect Dark como una evolución del género de acción de la mano de un estudio con décadas de trayectoria.

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El vacío dejado por id Software y la incertidumbre sobre el futuro de la saga Perfect Dark también se han sentido en el mercado laboral de desarrollo de videojuegos, donde miles de empleados han sido afectados por recortes similares en otros estudios de Xbox y empresas asociadas. Algunos desarrolladores despedidos han señalado en redes sociales que la tecnología desarrollada por id Software quedó prácticamente sin uso debido a la falta de proyectos que pudieran aprovecharla.

Joanna Dark es la protagonista de Perfect Dark.

Contradicciones en la estrategia de Xbox y el impacto en el legado de id Software

La negativa de Xbox a aprobar proyectos ambiciosos evidencia una contradicción en sus estrategias. Por un lado, la empresa busca mantener sagas consolidadas y equipos experimentados; por el otro, restringe su capacidad creativa al rechazar nuevas propuestas. La posible transformación de id Software en un estudio de apoyo para otros equipos marcaría un cambio radical respecto a la autonomía que les permitió crear algunos de los títulos más influyentes del género de disparos en primera persona.

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Mientras tanto, la continua falta de información oficial sobre el destino de Perfect Dark genera crecientes dudas sobre si la franquicia tendrá otra oportunidad en Xbox o si quedará archivada de manera indefinida. El caso de id Software muestra cómo los recortes y las decisiones ejecutivas pueden influir no solo en el futuro de una compañía, sino también en el desarrollo de géneros completos dentro de la industria del videojuego.