Apex Legends anunció su colaboración con Cyberpunk 2077 y Cyberpunk Edgerunners

Apex Legends - Cyberpunk

Apex Legends, el exitoso battle royale de Respawn Entertainment, anunció una colaboración con la franquicia Cyberpunk que incluye tanto al videojuego Cyberpunk 2077 y su anime Cyberpunk: Edgerunners que trae nuevo contenido al juego. Desde Malditos Nerds | Infobae participamos de un evento exclusivo con un primer vistazo a todo lo que traerá.

Lo primero a mencionar es que el evento colaboración comienza el 14 de julio. Uno de sus puntos a destacar es la llegada del mapa E-District x Night City que es un rework completo del mapa para trasladar la esencia de Night City al universo de Apex Legends.

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Apex Legends - Cyberpunk

Esta versión no buscará centrarse en ninguna ubicación concreta de Night City sino que primará su esencia y ambientación. La idea del equipo fue captar su espíritu y hacerlo parte. Sin embargo, habrá detalles y easter eggs por todos lados para que los jugadores tengan un incentivo de explorarlo por completo. Obviamente, las luces, el neón, los hologramas, sistemas hackeados y hasta la presencia de las distintas corporaciones del universo Cyberpunk como Arasaka estarán a flor de piel.

Uno de los puntos centrales de cada colaboración son sus skins y, como nos tiene acostumbrados Apex Legends, busca destacar en este sentido. Algunos de los personajes más queridos e icónicos de Cyberpunk llegan al battle royale combinados con sus personajes actuales. Axle como Lucy, Sparrow como David Martinez, Rampart como Rebecca, Crypto como V masculino, Lifeline como V femenino, Gibraltar como Royce, Loba como Panam y Ash como Lizzy Wizzy son las skins exclusivas de personaje que estarán disponibles durante el evento.

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Sumado a esto, habrá diseños de armas, banners, sprays y stickers. Lo más llamativo de esto es la presencia de Skyppy, la bala holográfica que nos habla en Cyberpunk, en la skin de la Alternator. Skyppy tendrá un rol importante en esta colaboración ya que tendrá distintos diálogos y reacciones con muchas referencias al universo Cyberpunk.

Finalmente, en el aspecto jugable el equipo de Apex Legends buscó la forma de replicar de la mejor forma posible el sentirse un netrunner en la jugabilidad del battle royale. El punto central en la jugabilidad será la inclusión de Cyberware, distintos poderes que podremos utilizar en la partida y que llevarán a nuestro personaje al máximo.

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En la presentación pudimos ver dos poderes inspirados en David y Luce de Cyberpunk: Edgerunners. En primer lugar, el cyberware Blackwall Breach que nos permite hackear e ingresar a otra dimensión por unos breves segundos, lo que nos permite hacernos invisibles y reposicionarnos dentro del campo de batalla. Por otro lado, el cyberware Sandevistan que nos deja realizar dashes sobre el mapa. Incluso, podremos hacer hasta dos seguidos en el aire, lo que brinda nuevas posibilidades.

Un agregado a estos poderes es que el uso y la limitación no depende de municiones ni energía sino de nuestro estado neuronal. Utilizar muchos poderes seguidos sin consumir antídotos nos deja en estado de cyberpsychosis, lo que nos saca todo el escudo que tengamos, disminuye nuestra visión y nos impide utilizar armas.

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Sin embargo, no todo es negativo ya que en estado de cyberpychosis nos movemos mucho más rápido, podemos correr por las paredes y, aunque solo podremos golpear enemigos con nuestros puños, tendremos mucha más fuerza y hasta podremos derribar enemigos de un solo golpe. Morir o consumir inmunizadores restauran nuestra condición normal.

La colaboración entre Apex Legends y Cyberpunk comienza el 14 de julio y estará disponible por tres semanas. El juego está disponible de manera gratuita en PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y Nintendo Switch.

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