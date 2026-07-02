PRIMERAS IMPRESIONES | Time Takers: Sobrevivir a los rivales y contra el reloj

Time Takers - Mistil Games

Durante el último fin de semana participamos de un playtest de Time Takers, el nuevo shooter multijugador en tercera persona de Mistil Games, que enfrenta a equipos de tres jugadores en frenéticas batallas. Con mecánicas de tiempo, mucha movilidad y distintos personajes con habilidades, el juego busca pisar fuerte en un género en el cual ya es difícil destacar.

Durante el tiempo del playtest pudimos jugar varias partidas y probar gran parte de su elenco de personajes. Lo primero que quiero destacar es que tanto la propuesta como la jugabilidad me llevó, en esencia, a un estilo más The Finals donde gran parte de la experiencia es un deathmatch con misiones o condiciones para triunfar en la partida.

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Time Takers - Mistil Games

El modo de Time Takers que jugamos reúne a 4 equipos de tres jugadores que se enfrentan en un mapa. El tiempo es la mecánica central del juego y es que ingresamos a la partida con vida, escudo y tiempo de vida. Si morimos, podremos revivir pero con una fuerte penalización en el tiempo que nos queda restante. Una vez que nuestro tiempo llegue a cero, quedamos eliminados.

De esta forma, cuando los tres jugadores se quedan sin tiempo, el equipo es eliminado. El ganador es el equipo que se mantenga en pie hasta el final. Esto hace que la partida se divida en distintas fases. Una vez que ingresamos al juego, el mapa se llena de bonificaciones que al pasar sobre ellas, ganamos tiempo y experiencia con la cual subimos de nivel, aprendemos habilidades y potenciamos nuestro arsenal.

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Time Takers - Mistil Games

La primera parte del juego es una forma de prepararse para las batallas futuras ya que lo ideal es subir de nivel y ganar la mayor cantidad de tiempo posible. Al haber tantas bonificaciones en el mapa, el combate puede quedar relegado. Sin embargo, a lo largo de la partida va disminuyendo la cantidad de bonificaciones en el mapa, lo que nos obliga a enfrentarnos contra otros equipos.

Hay algo que funciona muy bien en esta modalidad y es que existe un factor de estrategia para poder elegir cuándo tomar batallas y cuándo no. Si somos pacifistas, tarde o temprano nos quedaremos sin tiempo pero, al mismo tiempo, si vamos a buscar peleas constantemente corremos el riesgo de quedar bajos de nivel y penalizados en el tiempo si morimos.

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Time Takers - Mistil Games

A este apartado, se le suma el hecho de que podemos gastar el tiempo que tengamos para apresurar la subida de nivel como así también compartir tiempo con nuestros compañeros de equipos. Si tengo 5 minutos de vida y a uno de mis aliados le quedan 30 segundos, le puedo pasar la cantidad que quiera. Esto es fundamental ya que si alguien llega a cero es imposible de revivir.

Más allá de esta mecánicas de tiempo, que buscan ser el gran diferencial de Time Takers, también hay personajes con habilidades que, muchas de ellas son fuertes, pero también sentí que tienen bastante tiempo de reutilización por lo que no es una jugabilidad donde estaremos tirando habilidades todo el tiempo. Así y todo, una ultimate de algún personaje de daño puede dar vuelta una batalla.

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Time Takers - Mistil Games

Los personajes me gustaron pero no me parecieron muy innovadores sino que se quedan en los ataques, habilidades y estereotipos que ya vimos en la mayoría de los hero shooter. Lo que sí me gustó es que no importa el personaje que utilicemos, podemos elegir el arma que queramos. No hay un personaje atado a un rol o un estilo de juego, sino que podemos jugar cada arma con el personaje que más nos guste haciendo combos y sinergias interesantes.

Time Takers no es un hero shooter sino más bien un deathmatch de supervivencia y frenético. Por más que me divertí siempre en las partidas con este tipo de juegos, tengo la reticencia de pensar en que es imposible saber cómo evolucionará y cómo se establecerá su meta competitiva, algo que muchas veces termina significando el éxito o no de una propuesta.

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Time Takers - Mistil Games

Por otro lado, si bien la mecánica del tiempo funciona y creó muy buenos momentos en las partidas, tampoco sentí que fuera un diferencial memorable a la hora de lograr destacarse en un mercado de shooters multijugador cada vez más amplio y, al mismo tiempo, concentrado. Gran parte de su futuro depende de si realmente logra atraer a una comunidad de jugadores en su propuesta.

Time Takers es un título de supervivencia frenético que todavía no tiene fecha de lanzamiento pero se espera que salga durante este año en PC y consolas.

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