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Toys for Bob explica los motivos detrás del desarrollo de Spyro: A Realm Beyond

El anuncio de Spyro: A Realm Beyond confirma la apuesta de Toys for Bob por los juegos de plataformas clásicos

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Spyro: A Realm Beyond presenta su primer tráiler.

Spyro: A Realm Beyond marca el regreso del dragón más querido del mundo de los videojuegos. Tras años de rumores y peticiones por parte de los aficionados, Toys for Bob ha decidido desarrollar la primera entrega completamente nueva de la franquicia en casi veinte años, programada para 2027 en PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC. Este proyecto, según el estudio, se ha concretado gracias al éxito de la trilogía remasterizada y a la influencia constante de sus seguidores.

Motivaciones detrás del regreso de Spyro

El regreso de Spyro no fue una decisión impulsiva ni basada únicamente en cifras comerciales. Según Lou Studdert, director creativo asociado de Spyro: A Realm Beyond, el personaje es una parte fundamental en la identidad del estudio. Tras concluir el trabajo en Spyro Reignited Trilogy, Toys for Bob mantuvo el deseo de volver a este universo, impulsados por el vínculo emocional y profesional forjado durante los años de trabajo en Skylanders y la trilogía remasterizada.

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Paul Yan, responsable del estudio, señaló el papel de la comunidad como elemento clave para que el nuevo juego se hiciera realidad. El lanzamiento de Spyro Reignited Trilogy superó los 11 millones de unidades vendidas, lo que demostró el interés continuo por el dragón morado. Esta base de fans, que nunca dejó de solicitar nuevas aventuras, fue uno de los principales argumentos al presentar el proyecto ante posibles socios. Yan describe a estos seguidores como una comunidad “ruidosa y constante” capaz de mantener la expectativa durante años en los que no hubo novedades desde la industria.

Desde la perspectiva de Toys for Bob, la historia de Spyro —la de un protagonista pequeño y valiente que se enfrenta a desafíos enormes— representa también el proceso vivido por el propio estudio, especialmente tras su separación de Activision en 2024. La independencia, explican, les permitió reforzar su identidad creativa y recuperar el control sobre las experiencias que desean ofrecer al público.

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Spyro: A Realm Beyond, de Toys for Bob
Spyro: A Realm Beyond, de Toys for Bob

Independencia creativa tras salir de Activision

Toys for Bob atravesó una etapa de transformación después de años participando, en parte, en proyectos de apoyo para la saga Call of Duty bajo la dirección de Activision. Aunque estas colaboraciones fueron importantes a nivel operativo y económico, se alejaban de la experiencia colorida y orientada a personajes que tradicionalmente ha definido al estudio, tanto en la franquicia Skylanders como en las aventuras de Spyro.

El cambio se produjo en 2024, poco después de que Microsoft adquiriera Activision Blizzard. La independencia les permitió reducir el tamaño del equipo, enfocar recursos y redefinir sus prioridades. Esta nueva etapa llevó a una decisión firme de regresar a sus raíces. El acuerdo alcanzado con Activision y la colaboración con Xbox se dieron en un contexto en el que Toys for Bob buscaba participar solamente en proyectos alineados tanto con su identidad como con las expectativas de su audiencia de siempre.

Novedades jugables y proyección de la saga

Spyro: A Realm Beyond busca respetar la esencia de la saga combinando la jugabilidad clásica con innovaciones, como un mundo más amplio y nuevas opciones de vuelo libre. Sin embargo, Toys for Bob insiste en mantener el tono alegre, colorido y optimista que siempre ha definido al personaje y sus historias.

La estrategia de publicar el juego en múltiples plataformas apunta a aumentar la base de jugadores, llegando más allá de quienes siguen la saga desde sus inicios, para atraer tanto a seguidores veteranos como a nuevas audiencias. Desde el estudio, sostienen que el género de plataformas no es simplemente una tendencia temporal, sino un componente necesario y relevante en la oferta actual de videojuegos.

El caso de Spyro ilustra también cómo la interacción constante con la comunidad puede influir en el rumbo de la industria, convirtiendo la voz del público en un factor estratégico para decidir renovaciones, lanzamientos y tendencias entre desarrolladores de todos los tamaños.

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