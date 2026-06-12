Naoki Hamaguchi revela que el DLC de Final Fantasy VII Revelation dependerá del éxito comercial

Final Fantasy VII Revelation, de Square Enix.

El esperado Final Fantasy VII Revelation, que concluirá la trilogía remake del legendario JRPG, será lanzado en el otoño de 2027. Aunque Square Enix no ha preparado contenidos adicionales de momento, el director Naoki Hamaguchi reconoció recientemente que podrían considerar contenido descargable si los aficionados muestran suficiente interés tras el lanzamiento. Esta estrategia permite al estudio enfocar todos sus recursos en finalizar la historia principal, a la vez que deja abierta la posibilidad de futuras expansiones si la comunidad lo solicita.

Enfoque en la experiencia principal del juego

Desde que se anunció Final Fantasy VII Revelation durante el Summer Game Fest, las expectativas de los seguidores han ido en aumento. Luego del éxito de las dos primeras entregas, Final Fantasy VII Remake y Final Fantasy VII Rebirth, muchos jugadores esperaban que Square Enix ofreciera contenido adicional, como sucede con otros títulos de la compañía. Sin embargo, en una entrevista, Hamaguchi explicó que prefieren dedicar sus recursos de desarrollo al juego base y lanzarlo lo antes posible, priorizando así la calidad y el cierre de la trilogía original.

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A pesar de haber recibido numerosas solicitudes de contenido descargable para Final Fantasy VII Rebirth, la decisión fue mantener el enfoque en el juego principal para evitar retrasos y asegurar una experiencia completa. Esta postura difiere de la de otras grandes producciones del sector, que suelen dividir sus esfuerzos con lanzamientos periódicos de contenido extra desde el primer día.

Final Fantasy VII Revelation, de Square Enix.

Posibles expansiones relacionadas con Dirge of Cerberus y Advent Children

La posibilidad de contenido adicional para Final Fantasy VII Revelation dependerá de la respuesta de los usuarios tras el lanzamiento. Si la demanda es suficiente y el juego obtiene buenos resultados en ventas, Hamaguchi y su equipo considerarían adaptar historias ajenas a la trilogía principal, en especial aquellas que ya forman parte del universo extendido de Final Fantasy VII.

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Entre los casos más relevantes se encuentra Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII, un spin-off lanzado originalmente para PlayStation 2 con Vincent Valentine como protagonista. Esta historia, situada tres años después de la trama principal, sería una candidata apropiada para un complemento descargable enfocado en explorar áreas que no se abordan en la nueva trilogía y actualizar mecánicas que resultaron anticuadas en su versión original.

De forma similar, la película en CGI Final Fantasy VII Advent Children, ambientada dos años después de los acontecimientos de Final Fantasy VII, podría inspirar otra expansión. La película explora las consecuencias emocionales y materiales tras la batalla final, así como el reencuentro de personajes icónicos. Si bien Hamaguchi evitó confirmar cualquier conexión directa del juego base con Final Fantasy VII Advent Children, afirmó que existe la opción de integrar estos elementos si hay suficiente interés del público después del lanzamiento.

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Implicaciones para jugadores y el sector de los videojuegos

La estrategia adoptada por Square Enix puede tener repercusiones en la forma en que otros estudios manejan las expectativas de los jugadores ante grandes lanzamientos. Al enfocarse en ofrecer primero una experiencia completa y concluyente, la empresa busca evitar la fatiga del público que pueden causar desarrollos prolongados o lanzamientos divididos. Esta decisión fue bien recibida por algunos jugadores en redes sociales, quienes, al observar ciclos de desarrollo extensos en otras franquicias, valoran el enfoque de Square Enix.

No obstante, la posibilidad de futuros contenidos descargables mantiene expectante a la comunidad. Para muchos seguidores de la saga, la adaptación de spin-offs representa la oportunidad de renovar y actualizar historias que, de lo contrario, podrían caer en el olvido. Es especialmente destacable la mención de Vincent Valentine como posible protagonista de expansiones, dado su popularidad y el potencial para desarrollar su historia utilizando tecnologías actuales.

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La reacción a este anuncio podría motivar campañas de los aficionados y presionar a Square Enix para que destine recursos a adaptaciones de calidad, siempre dependiendo de las ventas y el debate que se genere tras el lanzamiento en 2027. Serán determinantes la cantidad de solicitudes que la compañía reciba y su gestión a través de foros oficiales y encuestas, herramientas habituales de la empresa para medir el interés de la comunidad.