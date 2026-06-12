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Big Walk confirma fecha y plataformas: la nueva experiencia de exploración del estudio de Untitled Goose Game

El juego permitirá a los usuarios disfrutar de una experiencia cooperativa sin importar la plataforma

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Big Walk presenta un nuevo tráiler.

Big Walk, el esperado juego multijugador cooperativo desarrollado por House House y Panic, tiene previsto su lanzamiento el 4 de agosto de 2026 y estará disponible en Switch 2, PlayStation 5 y PC mediante Steam y Epic Games Store. Gracias a su función de juego cruzado, permitirá que grupos de amigos jueguen juntos sin importar la plataforma que utilicen. Basado en la comunicación y el trabajo en equipo, Big Walk ofrece una aventura en mundo abierto repleta de puzles, desafíos y situaciones impredecibles, lo que lo distingue de otros juegos similares del género.

Características técnicas y enfoque en la comunicación

Big Walk ha sido creado desde cero para incentivar la interacción entre los jugadores. Uno de los aspectos más destacados es su sistema de voz de proximidad, que altera la calidad del audio según la distancia y los obstáculos presentes, haciendo que las voces se atenúen o distorsionen dependiendo del contexto. De este modo, no es igual conversar con un compañero que está al lado que tratar de coordinarse a través de un pasillo o usando walkie-talkies, donde la voz cruje y se distorsiona, generando situaciones tanto cómicas como desafiantes al enfrentar los distintos retos.

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La exploración es un elemento fundamental del juego. En lugar de enfocarse en carreras o combates, el objetivo principal es recorrer un gran escenario junto a otros jugadores, con un ritmo pausado donde resulta tan importante avanzar como disfrutar del trayecto en compañía. Big Walk está diseñado tanto para sesiones con dos personas centradas en la resolución de enigmas, como para grandes grupos de hasta doce jugadores, donde predomina la espontaneidad y el desorden característico de la interacción social digital.

Herramientas, objetos y experiencias inesperadas

Aunque la comunicación verbal es esencial, Big Walk resalta por ofrecer una gran variedad de herramientas y objetos que transforman la manera de interactuar. Entre estos se incluyen instrumentos tradicionales como prismáticos o punteros láser y otros menos convencionales, como pizarras blancas para dibujar, cencerros y una cabeza dorada gigante cuyo propósito aún se desconoce. Estas herramientas no solo abren nuevas posibilidades para resolver acertijos, sino que fomentan la experimentación y el humor, incentivando tanto el juego físico como la cooperación gestual cuando la comunicación por voz no es suficiente o está deshabilitada por un desafío específico.

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La flexibilidad en la comunicación se amplía gracias a sistemas de gestos y movimientos de brazos, que pueden facilitar la comprensión en silencio o provocar situaciones inusuales entre amigos. Durante la fase de pruebas y en los tráilers publicados, se observan escenas donde los jugadores se quitan objetos entre sí o simplemente se sientan juntos para contemplar el atardecer, reforzando la idea de que el viaje compartido es, en muchos casos, tan importante como el objetivo final del juego.

Big Walk, de House House
Big Walk, de House House

Relevancia social y distinción respecto a otros juegos

A diferencia de otros títulos cooperativos de aventuras que suelen centrarse en pruebas de habilidad o acción constante, Big Walk se presenta como una experiencia diseñada cuidadosamente con un principio y un final claros. Esto implica que, en contraposición a los juegos de servicio online continuo, aquí el énfasis está en la aventura grupal, los hechos inesperados y los momentos divertidos, provocados tanto por los acertijos como por la convivencia digital.

La función de juego cruzado adquiere un papel relevante para la comunidad, permitiendo que jugadores de distintas plataformas compartan una misma experiencia de juego. Esto elimina barreras tecnológicas y favorece la creación de recuerdos colectivos, algo que House House ha señalado como uno de los ejes del proyecto. Además, al tratarse de un estreno global, se prevé una amplia base de usuarios desde los primeros días, lo que resulta fundamental para garantizar una experiencia fluida en partidas con numerosos participantes.

La atención puesta en el diseño de sistemas de comunicación diversos, desde la distorsión de la voz hasta los gestos y objetos simbólicos, evidencia la intención de replantear cómo los videojuegos abordan las dinámicas sociales. Así, Big Walk ofrece una alternativa al enfoque en el combate y la competitividad, centrando sus recursos en la colaboración y el entretenimiento grupal, una propuesta que podría influir en futuras tendencias dentro del género.

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