Crónica de un anuncio inesperado: ¿Podemos dejar descansar a Persona 5 de una vez?

Persona 6 presenta su primer adelanto.

La Xbox Games Showcase ha terminado, y con este evento tuvimos el anuncio oficial de Persona 6 y, también, un nuevo tráiler de Persona 4 Revival, remake del juego lanzado en 2008 por Atlus, donde se mostró gameplay y fecha de lanzamiento de este título, el cual llegará a las plataformas de Xbox Series, PlayStation 5 y PC el 18 de febrero de 2027. Sin embargo, el trailer me dejó un muy mal sabor de boca, debido a que se ve como un mod de Persona 5 más que como una reversión de la entrega que estaría adaptando.

Persona 5 salió en 2016, hace ya 10 años, recibiendo críticas abismalmente positivas y terminando de consolidar a la saga como un fenómeno internacional con su posterior salida en 2017 para el resto del mundo. Sus críticas son merecidas, es un juego excelente y digno de los estándares de la franquicia, pero el problema viene después, ya que desde entonces no hemos visto más que reciclaje y reciclaje de este título. Desde los incontables spin-off, hasta llegar al anime y el remake de Persona 3, que utiliza exactamente la misma interfaz pero con un cambio de color.

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Persona 4 Revival

Hay una realidad y es que Atlus siempre se ha caracterizado por explotar sus entregas más populares. Antes de este título, Persona 4 era el juego estrella de la empresa, recibiendo spin-offs, dos animes y un juego de pelea, pero es una realidad también que nunca llegamos al punto en el que todas las entregas futuras de la saga se vean exactamente igual al título más reciente de la saga principal. Todos los juegos que están saliendo de Persona han sido o spin-off de las aventuras de los phantom thieves o un ligero lavado de cara del mismo, utilizando hasta las mismas mecánicas de combate, como el baton pass planteado en el más reciente de estos juegos.

Persona 4 Revival parecería estar yendo por ese mismo camino, quizás alejándose un poco -para bien- de la estética visual de Persona 5, pero manteniendo el mismo gameplay, ahora en un Unreal Engine 5 que no favorece en nada a la saga, como ya quedó demostrado en Persona 3 Reload.

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Persona 4 Revival

Esto me molesta bastante a decir verdad, siendo que Persona 4 es mi juego favorito de todos los tiempos, un título al cual le tengo muchísimo respeto y cariño por el impacto que tuvo en mi vida y en mi forma de ver los videojuegos. Y ver cómo Atlus lo menosprecia de tal manera a favor de reciclar el juego -querido por todo el mundo- me resulta ofensivo no solo para los jugadores, sino para la saga en general.

Acá es donde Persona 6, también anunciado en el stream, puede entrar en juego. Este título podría ser la oportunidad (y espero con todo mi ser que así sea) de cambiar de una vez por todas el status quo de la saga Persona. Sin embargo, lo poco que sabemos gracias a las filtraciones no me da muchas esperanzas de que ocurra, pero todavía tengo un poco de confianza en que Atlus no caerá tan bajo como para reciclar el mismo juego otra vez, teniendo en cuenta que Persona 6 lleva siendo esperado por los fanáticos desde hace casi 10 años. Lo único que espero es que el tiempo me vuelva a dar las ansias por esta franquicia.

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