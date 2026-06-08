‘Clockwork Revolution’ llegará en 2027 a Xbox y PC con aventuras steampunk y viajes temporales

Clockwork Revolution presenta un nuevo tráiler.

Avalon, una metrópolis inspirada en la era victoriana y equipada con tecnología steampunk, será el escenario principal de Clockwork Revolution, un nuevo juego de rol exclusivo para Xbox Series y PC desarrollado por InXile Entertainment y publicado por Xbox Game Studios. La fecha de lanzamiento está prevista para 2027, tras una larga espera con varios adelantos publicados previamente.

En este título, los jugadores asumirán el papel de Morgan Vanette, un personaje totalmente personalizable que forma parte de la banda Rotten Row Hooligans, y que cuenta con un dispositivo capaz de manipular el tiempo para enfrentarse a la misteriosa Lady Ironwood.

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Explorando Avalon y el sistema de personalización del protagonista

En Clockwork Revolution, los jugadores podrán crear a Morgan Vanette eligiendo tanto su apariencia física como sus atributos y habilidades particulares. Durante el desarrollo de la trama, las decisiones tomadas, ya sea al interactuar con aliados o enemigos o al especializarse en habilidades como hackear autómatas hostiles o fabricar armas steampunk, tendrán un impacto significativo en la evolución del personaje y el entorno de Avalon.

La ciudad consiste en una compleja red de riqueza, opresión y avances mecánicos. Robots patrullan las calles, y los ciudadanos más adinerados lucen prótesis decoradas creadas con relojería de precisión. Este contexto permite a los jugadores observar e incluso modificar detalles que van desde la apariencia de los escaparates hasta las dinámicas sociales, influidas por las acciones pasadas de Morgan.

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El rol de Prentice y el cronómetro para manipular el tiempo

Prentice, una autómata voladora introducida por el director del proyecto Chad Moore, desempeña un papel relevante en el juego. Actúa como observadora y guía en los viajes entre diferentes líneas temporales y es quien entrega el cronómetro, el dispositivo que posibilita la manipulación temporal. Prentice también dispone de un árbol de habilidades propio, lo que ofrece nuevas formas de interacción y observación de los cambios provocados en la narrativa por las decisiones del jugador.

La mecánica de viaje temporal permite que las acciones de Morgan tengan consecuencias tanto inmediatas como de largo alcance, alterando sucesos y relaciones en Avalon y provocando el conocido efecto mariposa, lo que deriva en la aparición de múltiples realidades alternativas dentro del juego.

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Conflictos sociales, traiciones y toma de decisiones

Clockwork Revolution da un peso considerable a los temas relacionados con la lucha de clases y la inequidad, mostrando a Lady Ironwood como una antagonista que manipula el tiempo para mantener la pobreza de la clase trabajadora y obtener más poder. La narrativa se desarrolla en torno a alianzas volubles, giros argumentales y una ciudad que conserva memoria de cada decisión tomada por el jugador.

La trama incluye elementos de industria decadente, tensiones sociales y episodios de humor negro. Algunos personajes secundarios pueden traicionar a Morgan, mientras que otros adversarios mostrarán motivos razonables para sus acciones, aportando profundidad a las relaciones y situaciones planteadas. La variedad de desenlaces y la riqueza narrativa dependen en gran medida de la forma en que los jugadores aborden cada reto, pudiendo optar por la cooperación, el enfrentamiento o el uso estratégico de la manipulación temporal.

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Clockwork Revolution, de InXile Entertainment

Lanzamiento y estrategia dentro del ecosistema Xbox

Clockwork Revolution, al ser exclusivo de Xbox, busca fortalecer el catálogo de la marca en el ámbito de juegos de rol. Tras un periodo en el que apenas se ofreció información tras el anuncio inicial en 2023, su reciente aparición en el Xbox Games Showcase y la confirmación del lanzamiento en 2027 han aumentado la expectativa de la comunidad. El juego estará disponible desde el primer día en Xbox Game Pass para consolas Xbox Series y PC, lo que facilitará el acceso y ampliará la base de jugadores, en línea con la estrategia de Xbox basada en la accesibilidad y la suscripción.

El diseño de sistemas complejos y una ambientación inmersiva sitúan a Clockwork Revolution como una de las propuestas más ambiciosas del futuro catálogo de la consola, junto a otros títulos como Gears of War: E-Day. Aunque todavía no tiene una fecha específica de salida, la confirmación oficial para 2027 representa un avance relevante en el seguimiento de este proyecto, muy esperado por los entusiastas de los juegos de rol y los aficionados al steampunk.

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