Summer Game Fest 2026 - SEGA muestra oficialmente Virtua Fighter Crossroads, el próximo juego de la saga

Virtua Fighter - SGF

El mundo de los juegos de pelea tiene varias franquicias clásicas, algunas de las cuales siguen activas hoy en día, mientras otras llevan años sin nuevas entregas. Virtua Fighter es una de ellas, pero SEGA está preparando la próxima entrega.

Oficialmente titulada Virtua Fighter Crossroads, el juego se había anunciado inicialmente en The Game Awards 2024, confirmando a Ryu Ga Gotoku Studio, desarrolladores de los juegos de Like a Dragon, como los responsables de esta nueva entrega.

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Desde entonces, SEGA no había mostrado prácticamente nada sobre el juego, aunque previo a este evento se había filtrado material que confirmaba algunos de los personajes vistos en este video, como Pai Chan.

Virtua Fighter - SGF

La sorpresa es que este tráiler presentó detalles sobre lo que sería el modo para un jugador, donde controlaremos a un luchador en una aventura influenciada por los anteriores juegos del estudio, y contará con un estilo de peleas cercano al género beat ‘em up.

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Lamentablemente, aún se desconoce la fecha de lanzamiento del juego, el cual llegará a PC y consolas de manera simultánea por primera vez en la franquicia.