Malditos Nerds

Summer Game Fest 2026 - SEGA muestra oficialmente Virtua Fighter Crossroads, el próximo juego de la saga

El esperado regreso de la franquicia llega de la mano de los desarrolladores de la saga Like a Dragon

Guardar
Google icon
Virtua Fighter - SGF
Virtua Fighter - SGF

El mundo de los juegos de pelea tiene varias franquicias clásicas, algunas de las cuales siguen activas hoy en día, mientras otras llevan años sin nuevas entregas. Virtua Fighter es una de ellas, pero SEGA está preparando la próxima entrega.

Oficialmente titulada Virtua Fighter Crossroads, el juego se había anunciado inicialmente en The Game Awards 2024, confirmando a Ryu Ga Gotoku Studio, desarrolladores de los juegos de Like a Dragon, como los responsables de esta nueva entrega.

PUBLICIDAD

Desde entonces, SEGA no había mostrado prácticamente nada sobre el juego, aunque previo a este evento se había filtrado material que confirmaba algunos de los personajes vistos en este video, como Pai Chan.

Virtua Fighter - SGF
Virtua Fighter - SGF

La sorpresa es que este tráiler presentó detalles sobre lo que sería el modo para un jugador, donde controlaremos a un luchador en una aventura influenciada por los anteriores juegos del estudio, y contará con un estilo de peleas cercano al género beat ‘em up.

PUBLICIDAD

Lamentablemente, aún se desconoce la fecha de lanzamiento del juego, el cual llegará a PC y consolas de manera simultánea por primera vez en la franquicia.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-gaminggamingSEGAVirtua FighterRyu Ga Gotoku StudioThe Game Awards

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Summer Game Fest 2026 - Se anunció Stellar Blade: Blood Rain con un tráiler lleno de acción

La secuela del exitoso hack and slash de Shift Up continuará la historia del primero pero con una nueva protagonista

Summer Game Fest 2026 - Se anunció Stellar Blade: Blood Rain con un tráiler lleno de acción

Summer Game Fest 2026 - Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, el lado oscuro de ser el último

De la mano de PlatinumGames, llega la adaptación de una de las mejores historias de las Tortugas Ninja

Summer Game Fest 2026 - Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, el lado oscuro de ser el último

Summer Game Fest 2026 - Attack on Titan 3, el título de Omega Force, tuvo su anuncio

La conclusión de la saga que se centra en los combates contra los titanes tendrá el juego que cuenta el final del anime

Summer Game Fest 2026 - Attack on Titan 3, el título de Omega Force, tuvo su anuncio

Summer Game Fest 2026 - SAW: Genesis, la franquicia de terror vuelve al mundo de los videojuegos

Con una impronta que muestra mucha más atención en la narrativa, Bloober Team se luce nuevamente

Summer Game Fest 2026 - SAW: Genesis, la franquicia de terror vuelve al mundo de los videojuegos

Summer Game Fest 2026 - Monster Hunter Wilds anuncia su primera gran expansión para el próximo año

El popular juego de Capcom sigue el camino de las entregas anteriores y tendrá una expansión el año próximo

Summer Game Fest 2026 - Monster Hunter Wilds anuncia su primera gran expansión para el próximo año

ANIME

El icónico Ghost in the Shell vuelve con un remake producido por Science Saru en julio

El icónico Ghost in the Shell vuelve con un remake producido por Science Saru en julio

‘Love Live!’, la popular franquicia multimedia, confirma un nuevo anime para enero del 2027

Madhouse confirma la temporada 3 de Frieren con un estreno global para octubre de 2027 en streaming

‘Ghost in the Shell’ vuelve con un nuevo anime de la mano del estudio de Dandadan

Retrocultura Activa | La ciudad maldita de Doomed Megalopolis: cuando lo ancestral invade el Tokio moderno

PELÍCULAS

Backrooms supera los 100 millones y destrona a Marty Supreme como mayor éxito de A24

Backrooms supera los 100 millones y destrona a Marty Supreme como mayor éxito de A24

Manny, Sid y Diego enfrentan un volcán imparable en ‘La Era de Hielo: Mundo de Lava’

Adam Wingard dirige ‘Onslaught’, el thriller con Adria Arjona enfrentada a experimentos letales

The Batman: Part II - Tratando de descifrar su trama

Anna Faris y Regina Hall protagonizan el tráiler final de Scary Movie 6

SERIES

Anya Taylor-Joy lidera Lucky, la nueva serie de Jonathan Tropper con acción y suspenso

Anya Taylor-Joy lidera Lucky, la nueva serie de Jonathan Tropper con acción y suspenso

REVIEW | The Boys - Temporada 5 - Episodio 7 y 8: El final es en donde partí

Sarah Snook protagoniza ‘Los pájaros’: la novela de Daphne du Maurier revive en Alaska actual

James Moriarty se convierte en protagonista en la nueva serie que reinventa al villano de Sherlock Holmes

Emma D’Arcy y Matt Smith encabezan la guerra en el tráiler final de la tercera temporada de ‘House of the Dragon’