Summer Game Fest 2026 - ArenaNet presenta Guild Wars 3 para PC y PlayStation 5

Guild Wars 3

Los fanáticos de los MMO recibieron una de las noticias más emocionantes durante la Summer Game Fest: la legendaria franquicia Guild Wars regresa con su próxima entrega, Guild Wars 3.

La existencia del juego ya se había dado a conocer gracias a rumores que comenzaron a circular previo al evento, pero finalmente se reveló la noticia oficial con un tráiler que lleva la estética clásica de la franquicia a los gráficos de generación actual.

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Guild Wars 3

Guild Wars 2, el último juego de la saga hasta ahora, es conocido por ser uno de los MMO más exitosos del mercado, y mantuvo el modelo de la serie de no requerir una suscripción mensual, aspecto que lo ayuda a diferenciarse de las otras propuestas en el género.

De momento, se desconoce si Guild Wars 3 mantendrá este modelo comercial, pero sí se confirmó que el juego tendrá una beta en la segunda mitad del 2027, para la cual ya están abiertas las inscripciones en su sitio web oficial.

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Guild Wars 3 estará disponible para PC y para PlayStation 5, una novedad para la franquicia con el objetivo de apuntar a un público aún más amplio.