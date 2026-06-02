Resident Evil Requiem impulsa debate: el equipo de Capcom contempla llevar la saga a Japón

Resident Evil Requiem - Portada

En una reciente entrevista concedida a la revista japonesa, Masato Kumazawa, productor de Resident Evil Requiem, abordó una de las grandes preguntas históricas de la serie: ¿por qué nunca se ha ambientado en Japón, a pesar de ser una creación de un estudio japonés? Kumazawa no solo confirmó que este cuestionamiento es común dentro del equipo de desarrollo de Capcom, sino que indicó la posibilidad de que en futuras entregas la saga finalmente explore un entorno japonés. Estas declaraciones llegan en medio del gran éxito de Requiem, el título más vendido en la historia de más de treinta años de la franquicia.

Nuevos escenarios: de Raccoon City a la posibilidad de Japón

Desde sus inicios en 1996, la serie Resident Evil ha situado su trama de terror en diferentes escenarios de todo el mundo ficticio, desde la emblemática Raccoon City en Estados Unidos hasta remotas aldeas europeas y entornos rurales en España. Sin embargo, Japón ha permanecido inexplorado dentro del universo de la saga, a pesar de que la mayoría del equipo creativo se encuentra en ese país. “Creo que el escenario japonés es algo que todo fan japonés de Resident Evil ha soñado en algún momento, y yo también lo he considerado”, confesó Kumazawa. “Dado que el equipo principal está en Japón, cada integrante lo ha imaginado alguna vez”. Además, explicó que aunque esta posibilidad no es definitiva, existe la opción de que Japón se convierta en escenario en el futuro.

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Este tema gana especial relevancia ante los cambios recientes en el género de terror dentro de los videojuegos. Otros referentes, como Silent Hill, han optado por escenarios japoneses en entregas recientes como Silent Hill F, mostrando que una ambientación nacional puede aportar frescura a una franquicia consolidada. Esto ha incrementado la expectación entre los seguidores de Resident Evil, quienes están atentos a cualquier señal de innovación en la fórmula tradicional de la saga.

Manejo flexible del tiempo: la cronología en Resident Evil según Capcom

El productor Masato Kumazawa también explicó un aspecto fundamental del proceso creativo en Capcom: la flexibilidad absoluta en cuanto a la cronología interna de Resident Evil. Si bien los primeros títulos presentaban un desarrollo lineal en el tiempo, la compañía ha implementado saltos temporales, como entre Resident Evil 2 y Resident Evil 3, y desde Resident Evil 4 comenzó a mostrar a los personajes envejeciendo.

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Capcom decide ajustar la línea temporal de acuerdo con la narrativa y los personajes que se deseen explorar en cada nueva entrega. “Ajustamos el tiempo en función de la evaluación sobre qué relatos actuales hacen que el jugador se sienta más inmerso”, afirmó Kumazawa. En Requiem, por ejemplo, la historia se traslada a momentos de ocho años antes e incluso más, permitiendo profundizar tanto en el trasfondo de la saga como en la construcción de los personajes. Este enfoque busca equilibrar la innovación con la coherencia interna, evitando repeticiones que, según Kumazawa, terminarían aburriendo a los jugadores.

(Capcom)

Relevancia popular y el reto de no perder la identidad

La franquicia Resident Evil ha construido una audiencia mundial gracias a su combinación de horror, acción y misterio. Sin embargo, mantener la relevancia después de décadas de lanzamientos es un reto evidente. “No vamos a comprometer los elementos centrales de la serie, como los personajes y los eventos importantes. Pero si seguimos lanzando juegos muy similares una y otra vez, los jugadores acabarán por aburrirse. Por eso queremos aceptar nuevos desafíos”, enfatizó Kumazawa.

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El caso de Resident Evil Requiem ejemplifica esta estrategia: el juego fue lanzado en 2026 y rápidamente se convirtió en el título de la saga que más rápido llegó a los siete millones de copias vendidas. Tanto críticos como aficionados han celebrado la incorporación de nuevos personajes y la continuación del legado de figuras emblemáticas como Leon Kennedy, quien a sus más de 50 años sigue siendo protagonista y mantiene una gran resonancia a nivel internacional. Incluso Koshi Nakanishi, director de Requiem, expresó recientemente su confianza en que Leon podría seguir siendo atractivo para el público incluso a los 70 años.

Paralelamente, Capcom prepara una expansión de la historia de Requiem, impulsada por la demanda de los seguidores que desean respuestas a preguntas pendientes, como la identidad del misterioso cónyuge de Leon. La expectativa sobre el futuro de la franquicia sigue siendo alta, y una hipotética entrega ambientada en Japón suscitaría debate tanto dentro como fuera del país, dada la atracción que generan las raíces y leyendas japonesas, las cuales podrían enriquecer la narrativa de la serie.

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El atractivo de una entrega japonesa no solo reside en el componente cultural, sino también en la conexión emocional de los creadores y el público japonés con sus propios mitos, paisajes urbanos y rurales, así como con los miedos característicos de Japón. En una industria cada vez más globalizada y a la vez necesitada de propuestas originales, la posibilidad de que la saga regrese a su país de origen representa, más que nunca, un gran desafío para Capcom.