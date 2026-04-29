PRIMERAS IMPRESIONES | NBA THE RUN: arcade, divertido y frenético

NBA THE RUN, de Play by Play Studios.

NBA THE RUN, el nuevo juego de partidos callejeros de 3vs3 que reúne a leyendas de la NBA tendrá su lanzamiento durante junio de este año y, desde Malditos Nerds | Infobae, pudimos acceder a una preview exclusiva para jugar y ver todo lo que se vendrá. Con una jugabilidad rápida y muchas posibilidades, el juego apuesta a convertirse en una experiencia divertida que de para hablar.

Durante la presentación, no solo pudimos jugar al título sino que también dialogamos con desarrolladores de Play by Play Studios sobre este próximo lanzamiento. Durante todo el evento, se mostraron muy felices y emocionados por este lanzamiento ya que lo definieron como un sueño cumplido por su fanatismo por este deporte y títulos similares y por tratarse de un estudio pequeño.

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NBA THE RUN, de Play by Play Studios.

NBA THE RUN es definido por sus propios desarrolladores como un juego arcade fácil de jugar, fácil de entrar pero que, al pasar las horas, se empieza a observar su profundidad y amplia gama de estrategias disponibles. Durante las partidas jugadas, esto lo sentí así ya que se trataron de juegos muy frenéticos, cambiantes y amigables en el control.

Obviamente, el tiempo jugado no alcanza para saber cómo será el futuro del título a nivel meta y competitividad, algo que suele influenciar a este tipo de entregas. Sí puedo decir que con tan solo unos minutos en la arena de prácticas me pude familiarizar con los controles y principales mecánicas para luego no sentirme perdido en las partidas.

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NBA THE RUN, de Play by Play Studios.

Bloquear, saltar, lanzar triples, derribar jugadores contrarios, realizar jugadas increíbles y finalizarlas con los dunk más alocados son algunos de los elementos que destacan en la experiencia de NBA THE RUN y que nos recuerdan claramente a esa esencia de FIFA Street y NBA Street.

Algo para destacar es la gran cantidad de jugadores que se encuentran disponibles para utilizar y que cada uno de ellos tiene sus propias estadísticas como movimientos característicos por lo que todos los fanáticos de la NBA tienen para entusiasmarse. En este mismo sentido, algunas de las leyendas de la NBA tienen skin de diferentes partes de su carrera, dándole un valor extra a la selección de personaje.

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NBA THE RUN, de Play by Play Studios.

Desde Play by Play Studios, afirmaron que NBA THE RUN no tendrá microtransacciones y que todo su contenido será desbloqueable únicamente jugando. Asimismo, confirmaron que tienen varios planes en mente sobre cómo continuar dándole contenido al juego luego de su lanzamiento.

Volviendo al gameplay, el juego tiene tres modos disponibles: Knockout Solos donde un jugador maneja a todo el equipo, Knockout Squads, donde cada jugador maneja a un solo deportista y Knockout Friends que son partidas personalizadas. Durante la preview jugamos únicamente el modo squads y quedé muy conforme con lo visto sobre todo por lo frenético y divertido de cada partida.

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NBA THE RUN, de Play by Play Studios.

La modalidad de las partidas son minitorneos que comienzan en los cuartos de final. De esta manera, cada vez que lancemos una partida tendremos que ganar tres juegos continuos para salir campeones, un sistema similar utilizado por otros juegos como The Finals. Esta mecánica me parece algo muy positivo ya que brinda esa sensación de siempre estar jugando por un campeonato.

Por último, algo que me parece interesante de señalar es que el juego saldrá con crossplay completo entre PC, PlayStation 5 y Xbox Series y su conexión online es a través de rollback netcode. Este tipo de conexión que es muy común en los juegos de lucha se basa en un sistema de predicción que permite disminuir problemáticas de diferencia de latencia entre jugadores. La preview la jugué desde Argentina con gente de Estados Unidos y no sentí latencia ni desventaja deportiva.

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NBA THE RUN, de Play by Play Studios.

En definitiva, lo jugado en NBA THE RUN realmente me entusiasmó y, durante mayo, el juego tendrá un playtest para que los jugadores puedan probarlo. NBA THE RUN sale en junio de este año para PC, PlayStation 5 y Xbox Series.