‘Clair Obscur: Expedition 33′ celebra su primer aniversario con una nueva actualización gratuita

Clair Obscur: Expedition 33, de Sandfall Interactive.

Clair Obscur: Expedition 33, el conocido RPG desarrollado por Sandfall Interactive y Kepler Interactive, celebra su primer aniversario con una actualización especial que incorpora contenido cosmético gratuito y mejora la experiencia de los jugadores en diversos aspectos técnicos. Este título, que ha sido distinguido entre los mejores de su género desde su lanzamiento, ahora ofrece una versión más refinada al mismo tiempo que presenta una oferta temporal en Steam, rebajando su precio por un tiempo limitado.

Actualización aniversario: nuevos peinados y contenido especial

El principal atractivo del parche 1.5.5 es la inclusión de peinados conmemorativos para los personajes expedicionarios. Gustave puede obtener su nuevo peinado a través del mercader Gestral, ubicado cerca de Stone Wave Cliffs, una de las áreas emblemáticas del juego. Por otra parte, Verso, Maelle, Lune, Sciel y Monoco encuentran sus peinados exclusivos de aniversario en el Gestral que está junto a Grosse Tête, accesible desde el mapa principal. Estos elementos cosméticos, muy solicitados por la comunidad, son completamente gratuitos y representan un agradecimiento del estudio a los jugadores por el apoyo brindado durante el año.

Junto al contenido visual, el equipo de desarrollo ha compartido ilustraciones artísticas para conmemorar la fecha y fortalecer la relación con los seguidores. El carácter exclusivo y temporal de estos añadidos aumenta el interés tanto de quienes ya conocen el juego como de posibles nuevos usuarios atraídos por la oferta.

Mejoras técnicas y atención a las sugerencias de la comunidad

El parche 1.5.5 no se limita solo a elementos visuales. Según las notas oficiales, se han solucionado problemas técnicos reportados por la comunidad. Entre estos destaca la corrección en el atuendo Danseuse de Lune y Sciel, que anteriormente oscurecía excesivamente el menú de personaje, dificultando la navegación y la personalización. El equipo también resolvió inconvenientes en los puntos de descanso, donde los diálogos en curso podían bloquear el acceso a esta función fundamental para el progreso en la partida. Además, se han corregido errores de colisión en distintas ubicaciones del juego, lo cual beneficia especialmente a los jugadores que exploran de manera exhaustiva los escenarios.

Otro aspecto importante abordado son los ajustes en los textos de logros y trofeos, que anteriormente podían mostrarse con descripciones inconsistentes respecto a los objetivos alcanzados. Aunque inicialmente se detectó un fallo tras la primera actualización de estos textos, los desarrolladores lo identificaron y solucionaron rápidamente, evidenciando nuevamente su compromiso con la precisión y la claridad.

Impacto en la comunidad y detalles sobre la oferta

La actualización 1.5.5 y la celebración del primer aniversario tienen repercusiones directas en la comunidad de Clair Obscur: Expedition 33. Por un lado, los jugadores de Steam pueden aprovechar un descuento del 20% hasta el 30 de abril de 2026, lo que reduce el precio del juego. Esta medida busca atraer nuevos usuarios y recompensar a quienes estaban considerando adquirir el RPG. Sin embargo, los jugadores en PlayStation 5, Xbox Series, así como en otras plataformas digitales como GOG o Xbox on PC, no cuentan por ahora con este descuento, aspecto que podría generar cierta insatisfacción entre quienes esperaban una promoción similar.

El equipo de Sandfall Interactive y Kepler Interactive concluyó su mensaje de aniversario con un agradecimiento a los jugadores por los reportes constantes enviados a través del formulario oficial. La participación de la comunidad ha sido clave en la rápida detección de errores y en la priorización de mejoras durante el primer año de desarrollo del juego.

Clair Obscur: Expedition 33, que ha superado incluso a títulos renombrados como Elden Ring en premios de Juego del Año, fortalece su relación con los usuarios mediante contenido adicional enfocado en la personalización y un soporte post-lanzamiento continuo, dos factores que suelen influir en la percepción y duración de un RPG en el mercado actual.